Şarköy'de araç yangını otluk alana sıçradı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde seyir halindeki araçta çıkan ve otluk alana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Şarköy-Çanakkale sınırında seyreden bir araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın yol kenarındaki otluk alana da yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA