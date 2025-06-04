Tekirdağ'da Ormanlara Girişler 15 Haziran-15 Ekim Arasında Yasaklandı

Tekirdağ'da Ormanlara Girişler 15 Haziran-15 Ekim Arasında Yasaklandı
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Tekirdağ Valiliği, yaz aylarında artan orman yangınlarını önlemek amacıyla 15 Haziran ile 15 Ekim tarihleri arasında ormanlara girişlerin yasaklandığını açıkladı. Ayrıca, ormana yakın yerlerde yanıcı maddelerin kullanımının da yasaklandığı belirtildi.

TEKİRDAĞ Valiliği, yangınların önlenmesi amacıyla ormanlara girişlerin 15 Haziran-15 Ekim tarihleri arasında yasaklandığını duyurdu.

Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, yaz mevsimiyle birlikte hava sıcaklıklarının yükselmesi, ormanlık bölgeler ile tarım arazilerinde insan ve araç yoğunluğunun artmasıyla birlikte kasten ya da ihmal ve dikkatsizlik neticesinde orman yangınları çıkabileceğinin değerlendirildiği kaydedilerek, "Tekirdağ İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu'nun kararları doğrultusunda ilave tedbirlerin alınmasına gerek duyulmuştur. Tekirdağ ili dahilinde, Orman Kanunu'nun 74'üncü maddesi gereğince ormanlık alanlara girişlerin 15.06.2025 ile 15.10.2025 tarihleri arasında yasaklanması kararı alınmıştır. İl sınırları dahilinde orman parkları, tabiat parkları dışında ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmak veya izin verilen yerlerde yakılan ateşi söndürmeden mahalli terk etmek kanun gereğince yasaktır" denildi.

Açıklamada, ormanlara 4 kilometre mesafede, orman içi ve bitişiği mahallerde anız yakma, bağ-bahçe tarla temizliği nedeniyle ağaç, dal artığı ve her türlü bitki örtüsü yakılmasının da yasak olduğu belirtilerek, "Ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün, kutlama ve benzeri organizasyonlarda, orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı maddelerin kullanılması yasaktır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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