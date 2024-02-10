Tekirdağ'da öğrenciler "Sadık Ahmet" filmini izledi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğince ortaokul öğrencilere yönelik "Haydi çocuklar sinemaya gidelim" etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında 205 öğrenci, bir alışveriş merkezindeki sinemada, ömrünü Batı Trakya Türklerinin hakları için mücadeleye adayan, Gümülcine doğumlu tıp doktoru ve siyasetçi Sadık Ahmet'in hayatının ele alındığı "Sadık Ahmet" filmini izledi.

Etkinlik, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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