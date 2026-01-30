Tekirdağ'da mübadelenin 103. yılı anıldı

Tekirdağ'da, Türkiye ile Yunanistan arasında 1923'te gerçekleştirilen mübadelenin 103. yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Tekirdağ Kent Konseyi ile Trakya ve Işıklar Köyü Selanikliler Mübadilleri ve Balkan Türkleri Derneğince Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tekirdağ Kent Konseyi Başkanı Berrin Başol, yaptığı konuşmada, mübadele sürecinde yaşanan göç ve ayrılıkların ortak hafızanın önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Mübadeleyle Türkiye'ye gelen ailelerin, geldikleri toprakların kültürünü Trakya'ya ve ülkenin dört bir yanına taşıdığını belirten Başol, bu ailelerin üretimleri, çalışkanlıkları ve gelenekleriyle yaşadıkları yerlere değer kattığını ifade etti.

Trakya ve Işıklar Köyü Selanikliler Mübadilleri ile Balkan Türkleri Derneği Başkanı Oktay Ceylan da göç sürecinde Türklerin önemli kayıplar verdiğini, unutulmaz acılar yaşandığını anlattı.

Konuşmaların ardından mübadele sürecinde yaşanan göç ve ayrılıkları konu alan belgesel gösterimi yapıldı.

Etkinlik, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın verdiği konserle sona erdi.