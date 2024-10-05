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Tekirdağ'da Meme Kanseri Farkındalığı İçin 'Pembe Sürüş' Etkinliği Düzenlendi

Tekirdağ'da Meme Kanseri Farkındalığı İçin 'Pembe Sürüş' Etkinliği Düzenlendi
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Tekirdağ'da düzenlenen 'Pembe Sürüş' etkinliğinde, 25 kadın motosiklet kullanarak meme kanserinde erken teşhis ve tedavi vurgusu yaptı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, etkinliğin farkındalık yaratmayı hedeflediğini belirtti.

TEKİRDAĞ'da Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı dolayısıyla 'Pembe Sürüş' etkinliğine katılan kadınlar, motosiklet kullanıp, erken teşhis ve tedaviye dikkati çekti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Pembe Festival' kapsamında meme kanserinde farkındalık yaratmak için 'Pembe Sürüş' etkinliği düzenlendi. Yelken Kulübü yanında bir araya gelen 25 kadın, sahil dolgu alanından Barış ve Özgürlük Parkı'na kadar motosiklet kullandı. Bir grup kadın da belediye bandosu eşliğinde yürüyüş yaptı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, "Bu, herkesin bir araya geldiği bir etkinlik. Bir farkındalık aynı zamanda. Sadece bir etkinlik olarak görmüyoruz. Bir farkındalık yaratma, bir bilinçlendirme oluşturma hem kendi görev ve sorumluluklarımızı hatırlama hem de topluma bu bilinci aşılamak için bir aradayız. Meme kanseri maalesef son süreçte milyonlarca kadını etkileyen, yüz binlerce kadını hayattan koparan bir hastalık. Erken teşhisi, erken tedavisi hayat kurtarıyor. Sağ kalım dediğimiz oran yüzde 90'nın üzerine çıkıyor. O anlamda bu farkındalık, erken teşhis, tedavi çok önemli. Biz de buradan 'Erken teşhis hayat kurtarır' diyoruz. Umarım bir farkındalık yaratırız, Tekirdağ'ımız ve Türkiye'mizde" dedi.

Haber-Kamera: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Candan Yüceer Meme Kanseri Motosiklet Tekirdağ

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