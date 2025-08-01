Tekirdağ'da Makilik Yangınında Hızla Müdahale

Tekirdağ'da Makilik Yangınında Hızla Müdahale
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde meydana gelen makilik yangını, ormana sıçramadan 1,5 saat içinde havadan ve karadan yapılan müdahalelerle söndürüldü.

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde çıkan makilik yangını, ormana sıçramadan havadan ve karadan yapılan 1,5 saatlik müdahale ile söndürüldü.

Yangın, saat 07.30 sıralarında Şarköy'ün Uçmakdere Mahallesi'ndeki makilikte çıktı. Bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile Şarköy Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın zaman zaman etkili olduğu bölgede, alevlerin ormana sıçramaması için yoğun çaba gösterildi. Yamaç bölgede çıkan ve karadan müdahalenin zor olduğu yangını söndürmek için havadan helikopterler de destek verdi. Yangın, yaklaşık 1,5 saat süren müdahale ile söndürüldü. Ekiplerin bölgedeki incelemesi sürüyor.

FOTORĞAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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