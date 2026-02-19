Haberler

Tekirdağ'da sınıflarda öğrencilere davul çalınıp mani okundu

Güncelleme:
Tekirdağ'da, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Maarifin Kalbinde Ramazan' temalı etkinlikler kapsamında sınıflarda davul çalınarak mani söylendi. Etkinlikler, öğrencilerin milli ve manevi değerlerini pekiştirmeyi hedefliyor.

Tekirdağ'da "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı etkinlik kapsamında sınıflarda davul çalınıp mani söylendi.

Milli Eğitim Bakanlığınca, ramazan ayında öğrencilerin paylaşma bilincini geliştiren, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmek, birlik ruhu, adalet, merhamet ile vatanseverlik gibi milli, manevi değerleri pekiştiren eğitsel ve sosyal etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Etkinlikler kapsamında Süleymanpaşa İlkokulu'nda Halk Oyunları Eğitmeni Gürkan Yeşil, sınıflarda davul çalıp öğrencilere mani okudu.

Okul Müdürü Abdurrahman Metinoğlu, AA muhabirine, planlanan etkinliklerle, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ışığında köklerden geleceğe uzanan, sosyal ve duygusal becerilerin gelişimini destekleyen, değer temelli ve insan merkezli bir maarif anlayışının esas alındığını söyledi.

Ramazan boyunca etkinliklerin devam edeceğini ifade eden Metinoğlu, "Bu yıl yapılan etkinlikler, öğrencilere daha fazla dokunan daha anlamlı etkinlikler oluyor. Milli ve manevi değerlerimizi yansıtan, yaşatan etkinlikler oluyor. Öğrenciler de bu etkinlikleri heyecanla takip ediyor. Öğrenciler de etkinliklerden keyif alıyor." dedi.

Yeşil de yaptıkları etkinlikle farkındalık oluşturmak istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA " / " + Mesut Karaduman -
