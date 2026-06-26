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Tekirdağ'da "Senfonik Türküler" konseri düzenlendi

Tekirdağ'da 'Senfonik Türküler' konseri düzenlendi
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Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Maarif Orkestrası, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde 'Senfonik Türküler' konseri düzenledi. Şef Hasan Ergül yönetimindeki orkestra, Anadolu türkülerini senfonik düzenlemelerle seslendirdi.

Tekirdağ'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan Maarif Orkestrası tarafından "Senfonik Türküler" konseri düzenlendi.

Valilik himayesinde Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, şef Hasan Ergül yönetimindeki Maarif Orkestrası, Anadolu'nun farklı yörelerine ait türküleri senfonik düzenlemelerle seslendirdi.

Konserde, Türk halk müziğinin sevilen eserleri senfonik yorumla dinleyicilere sunulurken, sanatseverler eserleri ilgiyle takip etti.

Etkinliğe katılanlar, konser sonunda orkestra ve solistleri alkışladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, organizasyonda emeği geçen şef Hasan Ergül ve orkestra üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
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