Tekirdağ'da çevre denetimi

TEKİRDAĞ'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ve Ergene ilçelerinde kimya sektöründe faaliyet gösteren tesisler ile Çorlu Çayı'na kaçak deşarj denetimleri gerçekleştirdi.

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, Ergene ilçesinde kimya sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde denetim yaptı. Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, "Ergene ilçesinde bulunan kimya sektöründe faaliyet gösteren işletmelerden kaynaklanan, kaynaklanabilecek koku ve organik bileşiklerin emisyonlarının belirlenmesine yönelik olarak, müdürlüğümüz tarafından tesis içlerinde anlık olarak aktif örnekleme yöntemiyle ölçümler gerçekleştirilmiş, tesis içi ve tesis etki alanlarına da pasif örnekleme tüpleri yerleştirilmiştir. İki ay süreyle yapılacak örneklemeler sonucunda, tesislerden kaynaklanan organik bileşiklerin emisyon konsantrasyonları belirlenecek olup, ölçüm sonuçlarına göre 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında her türlü tedbir ile idari iş ve işlemler yürütülecektir" denildi.

Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi'nden geçen ve kirliliğiyle gündeme gelen Çorlu Çayı'nda da denetim yapıldı. Açıklamada, "Çerkezköy ilçesi ile Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi arasında, Çorlu Çayı'nda müdürlüğümüz tarafından dron ile görüntüleme yapılmak suretiyle inceleme ve denetimler gerçekleştirilmiştir. Çorlu Çayı'na yapılan, yapılabilecek kaçak deşarj veya mevzuat sınır değerlerine aykırı deşarjlara 2872 sayılı Çevre Kanunu gereği idari işlemler uygulanmakta ve kaçak deşarj hatları kapattırılarak takip edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.