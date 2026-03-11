Haberler

Tekirdağ'da inşaatta çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki bir inşaat alanında meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili jandarma soruşturması sürüyor.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir inşaat alanında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Pazarcık Mahallesi Bakacak mevkisindeki bir inşaat alanında, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Y.Ç, H.Ç, H.U. ve İ.U. arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Y.Ç, H.Ç, H.U. ve İ.U. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Saray ve Çerkezköy'deki hastanelere kaldırıldı. Y.Ç. ile H.Ç. hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili jandarma ekiplerinin soruşturması sürüyor.

Kaynak: AA / Cemal Çavdar
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular

Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lüksün başkenti hayalet kasabaya döndü! Görüntü hayrete düşürdü

Lüksün başkenti hayalet kasabaya döndü! Görüntü hayrete düşürdü
Beyaz Saray'da olay görüntü! Sırrı sonradan ortaya çıktı

Ses getiren kare! Bakın sırrı neymiş
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
Hasan Can Kaya'dan sürpriz karar! Tarih de belli

Hasan Can Kaya'dan sürpriz karar! Tarih de belli
Lüksün başkenti hayalet kasabaya döndü! Görüntü hayrete düşürdü

Lüksün başkenti hayalet kasabaya döndü! Görüntü hayrete düşürdü
Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir

Gergin geçen İBB davası hakkında Bakan Gürlek'ten net ifadeler
Uğurcan Çakır'dan Hacıosmanoğlu'na jet yanıt

Uğurcan'dan Hacıosmanoğlu'na jet yanıt