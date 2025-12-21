Haberler

Festivalde 10 bin kişiye 3 ton hamsi dağıtıldı

Güncelleme:
Tekirdağ'da düzenlenen 2. Hamsi ve Mıhlama Festivali'nin son gününde 10 bin kişiye 3 ton hamsi dağıtıldı. Festival, renkli görüntülerle sona ererken, organizatörler etkinliği genişletmeyi planladıklarını belirtti.

TEKİRDAĞ'da bu yıl 2'ncisi düzenlenen Hamsi ve Mıhlama Festivali'nin son gününde, 10 bin kişiye 3 ton hamsi dağıtıldı.

Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen Hamsi ve Mıhlama Festivali, son gününde renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Sabah erken saatlerden itibaren ziyaretçilerin akın ettiği festivalde, öğlen saatlerine doğru yakılan 10 metrelik mangalda 3 ton hamsi pişirildi. Vatandaşlar hamsi alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

'HAMSİ VE MIHLAMANIN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ'

Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muharrem Akyüz, amaçlarının aynı alanda buluşup sosyalleşmek olduğunu belirterek, "Bugün 3'üncü gündeyiz. Alanımız dolu ve insanlar bizi yalnız bırakmıyor. 10 bin kişilik hamsimiz hazır. Vatandaşlarımız bu güzelliğe katılmak için gelmiş. Burada hamsi bir temsil. Önemli olan aynı çimende buluşmak. Karadeniz'in gücü, bizim kardeşliğimiz, hamsi ve mıhlamanın birleştiriciliği. Herkesi bekliyoruz. Protokolümüz olacak. Selçuk Bağcı konserimiz var. Seneye inşallah, kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
title