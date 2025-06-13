Tekirdağ'da Fabrika Bekçisi Ölü Bulundu, Uyuşturucu ve Tüfek Ele Geçirildi

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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir fabrikanın gece bekçisi Abdullah Çolak kulübesinde ölü bulundu. Olayda ayrıca Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Tekirdağ'da bir fabrikanın gece bekçisi kulübede ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Ergene ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'ndeki Çorlu Deri İhtisas Karma Sanayisinde bir fabrikada gece bekçisi olarak çalışan Abdullah Çolak'tan (67) haber alamayan diğer çalışanlar, bekçi kulübesine gitti.

Kulübenin içinde Çolak'ın hareketsiz yattığını gören işçiler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde Çolak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Çolak'ın cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine G.G'yi durdurdu.

Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

-Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kapaklı ilçesinde ruhsatsız tabanca ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Mayıs Mahallesi'nde bir şüphelinin üzerinde yaptığı aramada ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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