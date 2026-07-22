Haberler

Tekirdağ'da ekmek fırınları denetlendi

Tekirdağ'da ekmek fırınları denetlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, il genelinde ekmek üretim işletmelerinde hijyen, mevzuata uygunluk ve muhafaza koşullarını denetledi. Güvenilir gıda arzı ve tüketici sağlığı için kontrollerin süreceği bildirildi.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ekmek fırınları denetlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde yürütülen eş zamanlı denetimler kapsamında, ekmek ve ekmek çeşitleri üreten işletmelerde kontrol gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, faaliyet gösteren fırın ve ekmek üretim işletmelerinde hijyen koşulları, üretim süreçleri ile ilgili mevzuata uygunluk, ürünlerin muhafaza şartları ve işletmelerin yasal yükümlülükleri incelendi.

Denetimlerde, güvenilir gıda arzının sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla işletmelerin ilgili mevzuata uygun faaliyet göstermeleri konusunda kontroller yapılırken, tespit edilen eksiklikler hakkında gerekli idari işlemlerin uygulanacağı belirtildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla gıda üretim ve satış noktalarına yönelik denetimlerin il genelinde belirli aralıklarla sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
Ankara'daki helikopter kazasından acı haber

Ankara'daki helikopter kazasından acı haber
3 yaşındaki Leyla'nın ölümünde kan donduran detaylar! Vicdansız amca neler yapmış neler

Leyla'yla ilgili kan donduran detaylar! Amca neler yapmış neler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İYİ Parti, Kurtulmuş ile yapacağı 'çerçeve yasa' görüşmesinin detaylarını açıklayacak

Dervişoğlu duyurdu: Görüşmenin detaylarını açıklayacağız
Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı'nın eşine tribünlerden ''Otur'' tepkisi

Dünya Kupası finalinde Acun'un eşine tribünlerden büyük tepki
Türk futbolunun tarihi kulübünü satın alacaklar: 200 milyon liralık teklif

Türk futbolunun 72 yıllık kulübünü almak için 200 milyon TL'lik teklif
Canlı yayında Sedat Peker'e küfür etti, evindeki saldırıda ağır yaralandı

Sedat Peker için söyledikleri başını yaktı! Yaşam savaşı veriyor
FETÖ'den ihraç eski emniyet müdürü hırsızlık yaptı: Çaldığı şeye bakın

FETÖ'den ihraç eski emniyet müdürü hırsızlık yaptı: Çaldığı şeye bakın
Dev pitonu ip atlamak için kullanıp doyasıya eğlendiler

Böyle olur kabilenin eğlencesi! Herkes görüntüdeki aynı detaya takıldı
Denizin üstünde süzülürken karşılaştıkları şey epey korkutucu

Denizin üstünde süzülürken akıllarının ucundan geçmeyecek bir şey oldu