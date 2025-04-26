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Tekirdağ'da Doğal Gaz Kuyusundaki Kaçak İçin Ekipler Seferber Oluyor

Tekirdağ'da Doğal Gaz Kuyusundaki Kaçak İçin Ekipler Seferber Oluyor
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde TPAO'ya ait doğal gaz kuyusunda meydana gelen gaz kaçağına müdahale ediliyor. Çevredekilerin bildirmesiyle bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ait doğal gaz kuyusunda meydana gelen gaz kaçağına ekipler müdahale ediyor.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesine Vakıflar Mahallesi'nde 2 doğal gaz kuyusunda gece saatlerinde kaçak meydana geldi. Çevredekiler ağır gaz kokusu nedeniyle durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, TPAO, jandarma, sağlık ve Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'den itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler bölgede çalışma yaparken, jandarma da bölgede geniş güvenlik önlemi alıp, kuyuların olduğu yeri girişlere kapattı. Ergene Kaymakamı Kadir Duman da bölgeye gelerek durum hakkında bilgi aldı. Ekipler, gaz basıncının düşürülmesi ve kaçağın önlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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