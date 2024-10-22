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Tekirdağ'da Deprem ve Yapısal Tasarım Çalıştayı Düzenlendi

Tekirdağ'da Deprem ve Yapısal Tasarım Çalıştayı Düzenlendi
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İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Oğuz Çelik, Tekirdağ'ın yapı stokunun Marmara Denizi'nde beklenen bir depreme hazır olmadığını belirtti. Çalıştayda, bölgedeki fabrikalarda yapılan güçlendirme çalışmaları hakkında bilgi verildi.

İSTANBUL Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) Prof. Dr. Oğuz Çelik, " Marmara Denizi'nde ve devamında olacak bir deprem, Tekirdağ'ı çok fazla etkileyecek. Buna yapı stoku hazır değil. Bakın Kahramanmaraş'taki, Adıyaman'daki, Gaziantep'teki yapı stoku neyse aslında Türkiye'deki yapı teknolojileri birbirine çok yakın" dedi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ev sahipliğinde, 'Deprem ve Yapısal Tasarım Günü' kapsamında 'Araştırmadan Uygulamaya Depreme Dirençli Yapılar ve Yenilikçi Güçlendirme Teknolojileri Çalıştayı' gerçekleştirildi. Üniversitenin konferans salonunda düzenlenen çalıştaya Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Tayvan Ulusal Deprem Mühendisi Dr. Keh-Chyuan Tsai, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi Yapı ve Denetim Mühendisliği Birimi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Çelik, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

'FABRİKALAR GÜÇLENDİRİLDİ'

Çalıştayın açılışında konuşan NKÜ Rektörü Prof. Dr. Şahin, bölgedeki fabrikalarda 6 Şubat'tan bu yana 2 milyon metrekare alanda güçlendirme çalışması yapıldığını kaydetti. Şahin, "Ticaret ve Sanayi Odası başkanımızın katkılarıyla, Tekirdağ NKÜ olarak sanayi iş birliği ile Tekirdağ'daki fabrikaları dayanıklı hale getirmeye başladık. Japonya'da uygulanan hibrit deprem güçlendirme tekniği ile bugüne kadar Tekirdağ'daki fabrikaların aşağı yukarı 6 Şubat tarihinden bu yana zannediyorum 2 milyon metrekare alana sahip bir fabrika güçlendirildi" dedi.

'YAPI STOKU DEPREME HAZIR DEĞİL'

Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik de Marmara Bölgesi'nde meydana gelebilecek 7 ve üzeri depremde yapı stokunun önemine dikkat çekti. Çelik, "Tekirdağ deyince aman diyorum, aman dikkat. O kadar olmasını elbette istemiyoruz ama olacak olan bir şeyi de olmayacak diye de söyleyemiyoruz. 7'nin üzerinde size çok yakın bir fayda, Marmara Denizi'nde ve devamında olacak bir deprem, Tekirdağ'ı çok fazla etkileyecek. Buna yapı stoku hazır değil. Bakın Kahramanmaraş'taki, Adıyaman'daki, Gaziantep'teki yapı stoku neyse aslında Türkiye'deki yapı teknolojileri birbirine çok yakın. Şehirler de birbirinden şehircilik anlamında farklı olsa da birbirine benzer tarafları var. Dolayısıyla benzer tabloyu burada, sadece burada değil; Bursa'da öyle, İzmir'de öyle yaşamak çok mümkün. İstanbul deniyor, İstanbul'da 7 veya 7,5 depreme hiçbir zaman sıfır noktasında değiliz ama hazır olmayan bir stok var. Bunda da devlet yapacağını zaten kendi imkanlarıyla yapıyor da ne yazık ki konutlarda büyük sıkıntı var. Ne yazık ki bu sorunumuz konutlarda" diye konuştu.

Çalıştay, katılımcıların sunumlarıyla devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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