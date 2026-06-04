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Tekirdağ'da deniz dibinden çıkarılan atıklar sergilendi

Tekirdağ'da deniz dibinden çıkarılan atıklar sergilendi
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Tekirdağ'da Türkiye Çevre Haftası kapsamında yapılan deniz dibi temizliğinde otomobil lastikleri, ağlar, demir borular ve evsel atıklar çıkarıldı. Toplanan atıklar farkındalık için sergilendi.

Tekirdağ'da "Türkiye Çevre Haftası" kapsamında yapılan deniz dibi temizliğinde çok sayıda atık çıkarıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ile Süleymanpaşa Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli dalgıçlar, Barbaros Balıkçı Barınağı'nda deniz dibi temizliği yaptı.

Çalışmada, denizden otomobil lastikleri, ağlar, demir borular, battaniye, tekne parçaları, cam ve plastik şişeler ile çeşitli evsel atıklar çıkarıldı.

Toplanan atıklar, çevre kirliliğine dikkati çekmek amacıyla balıkçı barınağının girişinde sergilendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Kemal Atlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Çevre Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Denizlerin korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Atlı, çevre temizliği konusunda duyarlılığın artırılması gerektiğini belirtti.

Farkındalık oluşturmak amacıyla dalgıç ekiplerle deniz dibi temizliği yaptıklarını ifade eden Atlı, daha temiz bir çevre için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
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