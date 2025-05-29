Tekirdağ'da Çevre Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Tekirdağ'da Çevre Haftası törenle kutlandı

TEKİRDAĞ - Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Tekirdağ'da çelenk sunma töreni düzenlendi.

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Kemal Atlı'nın katılımıyla gerçekleşen törende, çevre bilincinin önemine dikkat çekildi. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Etkinlikte kurum personeli ve vatandaşlar da yer aldı.

Kurum Müdürü Ali Kemal Atlı yaptığı açıklamada, Türkiye Çevre Haftası'nın bu yıl "Plastik Kirliliği ile Mücadele" ve "Çevrene iyi bak" temasıyla kutlandığını belirterek, "Her yıl milyonlarca ton atık plastik, nehirleri, denizleri ve toprağımızı kirletmektedir. Bu kirlilik yalnızca doğayı değil, sağlığımızı, geleceğimizi ve çocuklarımıza bırakacağımız dünyayı da tehdit etmektedir. Ama umutsuz değiliz. Daha az plastik tüketerek geri dönüşüm ve yeniden kullanım konusunda atacağımız her küçük adım büyük bir değişime dönüşebilir. Çevre bilincinin geliştirilmesi ve doğaya olan sorumluluğumuzu hatırlamak adına bu hafta büyük önem taşıyor. Her bireyin çevreye karşı duyarlı olması, geleceğimiz açısından hayati önemdedir" dedi.

Etkinliklerin hafta boyunca çeşitli programlarla devam edeceği öğrenildi.