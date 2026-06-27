Haberler

Tekirdağ'da emniyetten belediye personeline uyuşturucu ve dijital güvenlik eğitimi

Tekirdağ'da emniyetten belediye personeline uyuşturucu ve dijital güvenlik eğitimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi personeline uyuşturucuyla mücadele ve dijital güvenlik konularında bilgilendirme programı düzenledi. Eğitimde çocuklar ve gençlerin karşılaştığı riskler ile güvenli internet kullanımı ele alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce, Büyükşehir Belediyesi personeline yönelik uyuşturucuyla mücadele ve dijital güvenlik konularında bilgilendirme programı düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, programda İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, belediye personeliyle bir araya geldi.

Eğitimde, çocuklar ve gençlerin uyuşturucu madde kullanımına ilişkin karşı karşıya bulunduğu riskler ile dijital oyun platformları ve çevrim içi mecralarda karşılaşabilecekleri güvenlik tehditleri hakkında bilgi verildi.

Programda ayrıca güvenli internet kullanımı, siber farkındalık, çevrim içi oyunların taşıdığı riskler, sosyal medya kaynaklı tehditler ve ebeveynlerin çocuklarını dijital ortamda karşılaşabilecekleri tehlikelere karşı korumak için dikkat etmeleri gereken hususlar ele alındı.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini yalnızca okullarla sınırlı tutmadıklarını belirtti.

Toplumun tüm kesimlerine ulaşmayı amaçladıklarını ifade eden Turanlı, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi korumak, ailelerimizi bilinçlendirmek ve Tekirdağ'ın huzur ve güvenliğini güçlendirmek amacıyla bilgilendirme faaliyetlerimizi aralıksız sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
YKS'de hatalı sorular var iddiası! ÖSYM inceleme başlattı: İptal mi olacak?

İddialar sonrası ÖSYM inceleme başlattı! İptal mi olacak?
Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan misilleme geldi

Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan ağır misilleme geldi
Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama

Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Dünya Kupası'ı bu! Rakibi sahaya çıktıklarına pişman ettiler

İşte Dünya Kupası'ı bu! Rakibe 5 atıp elediler
Hakan Çalhanoğlu'ndan beklenen açıklama geldi: Sorumluluğu herkesten önce ben üstleniyorum

Beklenen açıklamayı yaptı!

Cüneyt Özdemir ve Nevzat Aydın birbirine girdi! Küfürler havada uçuştu

Birbirlerine girdiler! Cüneyt Özdemir ağzını fena bozdu
Elendikleri maç sonrası gazetecilere bağırdı

Dünya Kupası'ndan elenince sinirini gazetecilerden çıkardı
1 kilo altın çöpe gitti! Didik didik her yerde arıyorlar

Çöpte servet avı! Bakmadıkları yer kalmadı, hiçbir yerde yok
Bakan Çiftçi talimatı verdi! İşte milyonlarca sürücünün beklediği düzenlemenin detayları

İşte milyonlarca sürücünün beklediği düzenlemenin detayları
Amerika'daki bir kurye, Ferdi Kadıoğlu'nun otele verdiği siparişi paylaştı

Amerika'daki bir kurye, Ferdi'nin otele verdiği siparişi paylaştı