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Tekirdağ'da "60. Uluslararası Kiraz Festivali" başladı

Tekirdağ'da '60. Uluslararası Kiraz Festivali' başladı
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Tekirdağ'da düzenlenen 60. Uluslararası Kiraz Festivali, açılış töreni ve kortej yürüyüşüyle başladı. Festivalde en iyi kiraz yarışması yapıldı, 2,5 milyon ziyaretçi hedefleniyor.

Tekirdağ'da "60. Uluslararası Kiraz Festivali" açılış töreniyle başladı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, belediye tarafından Naip Mahallesi'nde düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, festivalin kentin en büyük organizasyonu olduğunu söyledi.

Festivalin yarım asırdır düzenlendiğini aktaran Nallar, "Festival her geçen yıl büyüyerek devam ediyor. Festival artık Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinde bilinen bir etkinlik haline dönüştü. Festival kentin tanıtımında büyük bir rol oynuyor. Birçok etkinliğe ev sahipliği yapacağız. Festival geleneklerimizi gelecek nesillere taşıdığımız ve kentin marka değerini yükselten bir organizasyondur." dedi.

Nallar, festival boyunca yaklaşık 2 buçuk milyon ziyaretçiyi ağırlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar da kiraz üreticileri için bereketli bir yıl olmasını temenni ederek, festivalin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından "En İyi Kiraz Yarışması" yapıldı.

Yarışmada, 9 üretici yıl boyunca emek verdikleri, tadı, rengi ve büyüklüğüyle göz dolduran Tekirdağ kirazıyla dereceye girmek için yarıştı.

Ürünleri tarla bakımı, yetiştirme, toplama ile tat kriterlerine göre değerlendiren jüri üyelerinin puanlamasının ardından, üretici Mustafa Kurtkan birinci, Ruşen Örnek ikinci, Erdinç İçer ise üçüncü oldu.

Yarışmanın birincisine 25 bin, ikincisine 20 bin, üçüncüsüne de 15 bin lira ödül verildi.

Halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu programın ardından, katılımcılara kiraz ikram edildi.

Ardından Köprübaşı mevkisinde, protokol üyeleri, vatandaşlar, motosikletliler ve animasyon ekibinin katılımıyla oluşturulan kortej, Hükümet Caddesi'nde bando eşliğinde yürüdü.

Vatandaşlar da 200 metrelik Türk bayrağı taşıyarak Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na geldi.

Belediye Başkanı Nallar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol üyeleri festival ateşini yaktı.

Festival, 14 Haziran Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
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