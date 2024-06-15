Tekirdağ'da 58. Uluslararası Kiraz Festivali'nde Eypio ve Oğuzhan Koç sahne aldı

Tekirdağ'da 58. Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında şarkıcı Eypio ve Oğuzhan Koç sahne aldı.

Süleymanpaşa Belediyesince sahil dolgu alanında düzenlenen etkinlikte Eypio ve Koç konser verdi.

Programda ilk olarak Eypio sahne aldı. Daha sonra sanatçı Koç, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Belediye Başkanı Volkan Nallar, konser sonrası yaptığı konuşmada, herkesin mutlu olduğu, doyasıya eğlendiği bir festival düzenlediklerini söyledi.

Konserin sonunda Nallar, Eypio ve Koç'a kiraz ile çiçek verdi.

Festival, 16 Haziran'da sona erecek.