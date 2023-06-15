Tekirdağ'da 4 Otodan Hırsızlık ve 1 Motosikletin Çalınması Olayında 2 Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 4 ayrı otodan hırsızlık ve bir adet motosikletin çalınması olaylarını aydınlatmak için hırsızların peşine düştü. Polisin çalışmasında tespit edilen O.E. (17) ve G.K. (17) isimli 2 şüpheli yakalandı. Araçlardan çalınan ses sistemi kolonları, flash bellek, güneş gözlüğü ve araç armaları ele geçirildi. Çalınan motosiklet terk halde bulunarak sahibine teslim edilirken, adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.