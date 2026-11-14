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Tekirdağ'da 30 şehirden 2 bin 508 kuşun katıldığı kanarya yarışması düzenlendi

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Tekirdağ'da 30 şehirden 2 bin 508 kuşun katıldığı kanarya yarışması düzenlendi
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Tekirdağ'da 16. Atatürk Kupası Kanarya ve Kafes Kuşları yarışması düzenlendi; 30 şehirden getirilen 2 bin 508 kuş farklı kategorilerde değerlendirildi. Kuşlar vatandaşların ziyaretine açılırken dereceye girenlere ödülleri yarın düzenlenecek törende verilecek.

Tekirdağ'da 16. Atatürk Kupası Kanarya ve Kafes Kuşları yarışması düzenlendi.

Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonunca kentteki bir davet salonunda düzenlenen yarışmada, 30 şehirden getirilen 2 bin 508 kuş, farklı kategorilerde değerlendirildi.

Türkiye genelinden yetiştiricilerin katıldığı yarışmada kanarya ve ispinoz (finch) türleri başta olmak üzere farklı kafes kuşları sergilendi.

Hakemler tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından dereceye giren kuşlara puanları ve kokartları verildi.

Yarışma kapsamında kuşlar, vatandaşların ziyaretine de açıldı.

Yarın düzenlenecek törende dereceye giren katılımcılara ödülleri verilecek.

Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu Başkanı Oğuz Özkaya, AA muhabirine, Türkiye'de 44 yıldır kanarya ve kafes kuşları yarışmaları düzenlediklerini söyledi.

Tekirdağ'daki yarışmaya katılan kuşların kalitesinin yüksek olduğunu anlatan Özkaya, Türk yetiştiricilerin uluslararası yarışmalarda da önemli başarılar elde ettiğini dile getirdi.

Özkaya, dünya genelindeki yarışmalara katılan kuşlarının yaklaşık üçte birinin dereceye girdiğini belirtti.

Kaynak: AA
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