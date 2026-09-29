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Tekirdağ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için koordinasyon toplantısı yapıldı

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Tekirdağ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri için İl Milli Eğitim Müdürlüğünde hazırlık toplantısı düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Önder Atik başkanlığındaki toplantıda görev dağılımları ve öğrencilerin törenlere etkin katılımı değerlendirildi.

Tekirdağ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerin planlanması ve hazırlık çalışmalarının değerlendirilmesi amacıyla toplantı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Önder Atik başkanlığında, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Hakan Eravcı, Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Bahar Yonucu ile ilçede görev yapan lise müdürleri katıldı.

Toplantıda, Cumhuriyet Bayramı kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülecek çalışmaların koordinasyonu ve uygulama süreci değerlendirildi.

Programın hazırlık sürecine ilişkin görev dağılımlarının ele alındığı toplantıda, eğitim kurumlarında gerçekleştirilecek Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinin planlanması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Öğrencilerin tören ve programlara etkin katılımının sağlanması ile etkinliklerin Cumhuriyet'in anlam ve değerlerini yansıtacak şekilde gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar da değerlendirildi.

Kaynak: AA
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