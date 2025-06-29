Tekirdağ açıklarında karaya oturan gemi 5'inci gününde kurtarıldı

Tekirdağ açıklarında karaya oturan gemi 5'inci gününde kurtarıldı
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Bahama bayraklı ANGY R isimli kuru yük gemisi, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında karaya oturduktan 5 gün sonra kurtarıldı. Gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yüzdürülerek Tekirdağ Limanı'na götürülecek.

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesi açıklarında karaya oturan Bahama bayraklı kuru yük gemisi, 5'inci gününde kurtarıldı.

Romanya'nın Köstence Limanı'ndan Cezayir'e gitmek için yola çıkan Bahama bayraklı, 186 metre uzunluğundaki ANGY R isimli kuru yük gemisi, çarşamba günü saat 07.30 sıralarında Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Gaziköy Mahallesi açıklarında karaya oturdu. Kıyıdan 30 metre mesafede yaklaşık 7 metre derinlikte karaya oturduğu tespit edilen gemide 22 personelin bulunduğu, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma uzmanları, gemiye çıkarak inceleme yaptı. Gemi, kendi imkanları ile kurtulamayınca, önceki gün Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörleri tarafından çalışma başlatıldı. Bu çalışmalarda da gemi kurtarılamayınca bölgeye daha büyük römorkör talebinde bulunuldu.

Büyük römorkörün de gelmesiyle kurtarma çalışmalarına yeniden başlandı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin römokörlerle yaptığı çalışmada gemi bugün saat 14.00 sıralarında kurtarılarak yüzdürüldü.

Gemi Tekirdağ açıklarında 1 Nolu demirleme sahasına götürülecek. Burada gemide Tekirdağ Liman Başkanlığı ekipleri tarafından inceleme yapılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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