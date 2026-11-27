MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, '24 Kasım Öğretmenler Günü Haftası Etkinlikleri' kapsamında Kağıthane'de öğretmenlerle bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Tekin, "Bratislava'da son PISA döngüsünün sonuçları açıklandı. PISA Yönetim Kurulu Başkanı '8 Eylül günü açıklanan son PISA döngüsünde matematikte, fen bilimlerinde ve okuma becerilerinde bütün OECD üyesi ülkeler düşerken puanını her üç branşta da yükselten tek OECD üyesi ülke Türkiye oldu' dedi, bizi kürsüye davet ederken" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, '24 Kasım Öğretmenler Günü Haftası Etkinlikleri' kapsamında Kağıthane Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte öğretmenlerle bir araya geldi. Emeklerinden dolayı öğretmenlere teşekkür eden Bakan Tekin, "Türkiye'de eğitim sürekli tartışma konusu. Sürekli tartışılıyor; hep olumsuz örnekler üzerinden tartışılıyor. Fakat bu kadar öğretmen arkadaşımızı bir arada bulunca ben her ortamda ifade ettiğim bir hususu burada biraz daha detaylandırarak anlatmak istiyorum. Türkiye 2003 yılında ilk defa PISA döngüsüne dahil oldu. PISA döngüsüne dahil olmak demek Türkiye'nin eğitim öğretimle ilgili fiziki kapasitesi, derslik sayısı, derslik başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı uluslararası bir mekanizma tarafından izlenmeye başlıyor" dedi.

'BÜTÜN PISA DÖNGÜLERİNDE RAPOR AÇIKLANDIKTAN SONRA TÜRKİYE'DE YER YERİNDEN OYNUYORDU'

Bakan Tekin, "Bugün 38 OECD üyesi ülke var. Türkiye 2003'te hiçbir alanda ilk 30 ülke arasına giremiyor. Giremediği için o günün medyası eğitim sistemimizin çöktüğünü, öğretmenlerimizin ve okullarımızın başarısız olduğunu, sınıflardaki öğrenci sayısının OECD ortalamasının çok üstünde olduğunu, derslik başına, öğretmen başına düşen öğrenci sayısının OECD ortalamasının çok üstünde olduğunu ifade ederek Türkiye'yi tabiri caizse yerin dibine geçiriyor. O tarihten sonraki bütün PISA döngülerinde benzeri ifadeleri hep gördük biz. Bütün PISA döngülerinde rapor açıklandıktan sonra Türkiye'de yer yerinden oynuyordu; eğitim sistemimizin ne kadar berbat bir durumda olduğu anlatılıyordu. Mecliste milli eğitim bakanları için soru önergeleri veriliyordu. Mecliste bugün PISA başarılarımızı görmezden gelen muhalif siyasi partiler PISA'daki başarısızlık üzerinden soru önergeleri, mecliste grup toplantılarında bununla ilgili eleştiriler dile getiriyorlar" diye konuştu.

'PUANINI HER ÜÇ BRANŞTA DA YÜKSELTEN TEK OECD ÜYESİ ÜLKE TÜRKİYE OLDU'

Bakan Tekin, "Geldiğimiz noktada, 8 Eylül 2026 günü Bratislava'da son PISA döngüsünün sonuçları açıklandı. PISA döngüsünün sonuçlarını açıklamak üzere kürsüye çıkan PISA Yönetim Kurulu Başkanı beni ve ev sahibi ülke sıfatıyla ev sahibi ülkemizin eğitim bakanını, sadece 2 kişiyi konuşmaya davet etti. Ev sahibi ülke eğitim bakanı sadece ev sahibi ülke olması pozisyonu sebebiyle davet edildi. Bizi kürsüye davet ederken '8 Eylül günü açıklanan son PISA döngüsünde matematikte, fen bilimlerinde ve okuma becerilerinde bütün OECD üyesi ülkeler düşerken puanını her üç branşta da yükselten tek OECD üyesi ülke Türkiye oldu' dedi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı