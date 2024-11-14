TEI Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk, Konya Teknik Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması

Tusaş Motor Sanayii AŞ (TEI) Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Öztürk, "Dünyanın herhangi bir yerinde, birileri bir şey başarabiliyorsa biz de aynı şekilde başarabiliriz. Bunda şüphesiz Türk mühendislerinin, üniversitelerin, herkesin emeği var." dedi.

Öztürk, Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde, Tusaş'a yönelik terör saldırısında şehit olanlara Allah'tan rahmet diledi.

Sloganlarının "Hainlere inat daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz" olduğunu ifade eden Öztürk, ülkenin gelişmesi ve kalkınması için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Yeni akademik yılın hayırlı olmasını dileyen Öztürk, TUSAŞ gibi büyüyen ve gelişen kurumların, yeni neslin gayretli çalışmalarıyla daha da ileri taşınacağını bildirdi.

"TUSAŞ da bizler gibi büyüyor, gelişiyor"

TUSAŞ'ın kurulduğu dönemi anlatan Öztürk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"TUSAŞ da bizler gibi büyüyor, gelişiyor ve TUSAŞ'ın gelişmesi, öğrenci arkadaşlarımızın gelişmesine benziyor. Bir emekleme dönemi, bir çalışma ve sonunda da özgür ürünlere kavuşma dönemimiz var. TUSAŞ 1973 yılında kuruldu. Aslında çok fazla faaliyet olmamasına rağmen 1973 yılında özellikle Kıbrıs Barış Harekatı döneminde ülkemize her zaman olduğu gibi uygulanan ambargolarla başladı serüven. O gün sıkıntıya girdiğimiz zaman 28 Haziran 1973 tarihinde TUSAŞ'ın temelleri atıldı, kendisini her zaman rahmetle, minnetle andığımız, vizyoner Cumhurbaşkanı'mız Turgut Özal ile birlikte. 1984 yılında, bu kampüste öğrenciyken de elini sıkmak nasip olmuştu. Onu da burada rahmetle anıyoruz, bu şirketin bugünlere gelmesinde, ülkemizin gelişmesinde çok büyük emekleri oldu."

Öztürk, bu emeğin bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sürdürüldüğünü ifade etti.

Gençlere gözlerinin daima yükseklerde olmasını tavsiye eden Öztürk, "Dünyanın herhangi bir yerinde, birileri bir şey başarabiliyorsa biz de aynı şekilde başarabiliriz. Bunda şüphesiz Türk mühendislerinin, üniversitelerin, herkesin emeği var." ifadesini kullandı.

Öztürk, konuşmasının ardından yeni akademik yılın ilk dersini, yaptığı sunum ile gerçekleştirdi.

KTÜN Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik de KTÜN'ün tarihi Konya Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisine dayanan, yarım asrı deviren köklü bir üniversite olduğunu söyledi.

Konya'da önemli bir misyon üstlenen KTÜN'de toplumun kalkınması ve refahı için insan ve çevre odaklı eğitim vermenin yanında savunma sanayinin geleceğini şekillendirecek akademik çalışmalar da yürüttüklerini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Savunma sanayinin önemi, küresel dinamiklerin hızla değiştiği bu dönemde her zamankinden daha fazla hissedilmektedir. Bugün, güvenlik ve savunma alanında gelişmiş teknolojiler, yenilikçi araştırmalar ve mühendislik uygulamalarıyla, ülkemizin bu sektördeki konumunu güçlendirerek çalışmaya ve üretmeye var gücümüzle devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi yakın zamanda TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki yerleşkesine yapılan saldırı sonucu 5 canımızı kaybettik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, halen tedavileri süren yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yaşanan bu olay ile bir kez daha anlaşılmıştır ki çalışmaya ve üretmeye olan inancımız artarak devam etmelidir."

Çelik, daha sonra üniversitenin bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarını anlattı, yeni akademik yılın hayırlı olmasını diledi.

Konya Valisi İbrahim Akın da konuşmasında yeni akademik yılın hayırlı olmasını diledi.