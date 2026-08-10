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Adana'da Eski Eşine 8 Bıçak Darbesi: Zanlı Adliyede

Adana'da Eski Eşine 8 Bıçak Darbesi: Zanlı Adliyede
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Adana'da eski eşi Ayşe Katırcı'yı 8 bıçak darbesiyle yaralayan Arif Tanrıkulu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Görgü tanığı ev sahibi Menevşe Boybey, olayı 'Azrail gibi içeri girdi' sözleriyle anlatırken, şüphelinin 10 yıldır Ayşe Katırcı'yı tehdit ettiğini ve Sevgililer Günü'nde kendisine kefen alarak 'Seni buna saracağım' dediğini belirtti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Adana'da eski eşi Ayşe Katırcı'yı 8 bıçak darbesiyle yaralayan Arif Tanrıkulu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

'AZRAİL GİBİ İÇERİ GİRDİ'

Olayın görgü tanığı ve Ayşe Katırcı'nın ev sahibi Menevşe Boybey (74), yaşananları anlattı. Boybey, olay günü birlikte mangal yaktıklarını belirterek, "Ayşe benim 10 senelik kiracımdı. Boşanmış halde benim evime taşındı. Dün kendisiyle mangal yakmak istedik. Eşyaları topladık ve mangalı yakmaya başladık. Mangal piştiği sırada kanepede otururken Arif içeri girdi. 'Azrail' gibi içeri girerek kadını bıçaklamaya başladı. Kaçtım, sokakta bağırmaya başladım, 'Ambulans çağırın' dedim. Adam elini kolunu sallayarak dışarı çıktı ve olay yerinden kaçtı" dedi.

'SEVGİLİLER GÜNÜNDE KEFEN ALDI'

Komşusu Ayşe Katırcı'nın yaklaşık 10 yıldır tehdit edildiğini belirten Boybey, yetkililerin gereken cezayı vermesini istedi. Boybey, "Ayşe kadar değerli bir insan görmedim. 10 senedir benim evimde otururdu, kendisinden bir kere incinmedim. Aç, susuz kalsa söylemezdi. Babasının maaşıyla geçinmeye çalışırdı. 10 yıldan beridir tehdit ediliyordu. 'Seni öldüreceğim, seni keseceğim' diyordu. Kadına Sevgililer Günü'nde kefen aldı. 'Seni buna saracağım. Mezar yerini alacağım' diyerek tehdit ediyormuş. Ben yetkililerden o şahsın gereken cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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