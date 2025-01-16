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Teğmenlerin İhraç Süreci: TBB Başkanı Hukukun İşlediğine Dikkat Çekti

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Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen teğmenlerin avukatlığını üstlenen Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, teğmenlerin ifadelerinin TSK'nın itibarını zedelemediğini savunarak hukukun işlediğine dikkat çekti. Disiplin soruşturmasının kamuoyundaki tartışma biçiminin yanı sıra sürecin değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Haber: Mehmet Oflaz / Kamera: Ünal Aydın - Yasin Kabadayı

(ANKARA) - Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen teğmenlerin avukatlığını üstlenen Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, "Teğmenlerin sevinçlerini aileleri ile paylaştıkları ve ülkeye güven veren tavırları TSK açısından gurur vesilesidir. Ancak TSK'nın itibarını zedeleyen ise bu sürecin kamuoyundaki tartışma biçimi ve maalesef ki bu sürece ilişkin olarak yürütülen disiplin soruşturmasıdır. Bugün hukukçular olarak burada hukukun işlediğine şahit olmak istiyoruz. 85 milyonun kalbinin, ruhunun, gönlünün bizlerle birlikte burada olduğunu biliyoruz" dedi.

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninden sonra kılıç çatarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attıkları için TSK'dan ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilen teğmenlerin savunması, saat 14.00'te Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda başladı.

Teğmenlerin avukatlığını üstlenen TBB Başkanı Sağkan, beraberindeki avukatlarla Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda açıklama yaptı. Sağkan, şunları söyledi:

"30 Ağustos 2024 tarihinde Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde, tören bitiminde bazı teğmenlerin sevinçlerini paylaştığı kutlamaya ilişkin olarak yürütülen disiplin soruşturmasının değerlendirmesinin yapılacağı duruşmasına katılmak üzere burada kıymetli avukat meslektaşlarımızla birlikte hazır bulunuyoruz. Süreci kısaca hatırlamakta fayda olduğuna inanıyorum. Çünkü bugün yapılacak olan disiplin soruşturması basit bir soruşturma değil. Teğmenlerin söylemlerini hatırlamamız gerekiyor. Ne demişti teğmenler, ne yapmışlardı? Subay andını, yaklaşık 27 yıldır tekrarlanan subay andını okumuşlar, Mustafa Kemal'in askerleri olduğunu ifade etmişler ve geleneksel olarak yaptığı kutlama biçimi olan kılıç çatma ritüelini gerçekleştirmişlerdi.

"'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demenin TSK'nın itibarı ile nasıl bir ilgisi var?"

Neydi subay andının içerisinde ifade ettikleri? 'Laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını, bölünmez bütünlüğünü koruyacaklarına' dair bir yemindi. Nedir burada birilerini rahatsız eden? ya da hukuki terminolojisi bakımından söyleyecek olursak bu eylemde, bu ifadede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarını zedeleyen nasıl bir ifade yer almaktadır, bunun cevabını arayacağız bugün. Ne dedi teğmenler devamında? 'Aziz vatanın bir karış toprağına uzanan eller karşılarında bizi bulacaklardır' dedi. Bu söylemde nasıl bir itibar zedelemesi vardır TSK bakımından, bugün bunun cevabını verecek buradaki heyet. 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demenin TSK'nın itibarı ile nasıl bir ilgisi vardır, herhalde ilk defa Türkiye'de böyle bir disiplin soruşturmasında TSK çatısı altında bu söylem üzülerek ifade ediyorum ki tartışmaya açılacak.

Biz şunu çok iyi biliyoruz. Mustafa Kemal'in askeri olmak bugün üç Harp Okulu'ndan üç kadın subay birincilikle ayrılıyorsa, işte budur, Türkiye Cumhuriyeti'nde eşit birey, vatandaş olmak demektir. Emperyal işgaline karşı milletiyle beraber verilen zaferin başkumandanı demektir ve ebedi başkomutan demektir Mustafa Kemal Atatürk. O yüzden TSK mensubunun 'Mustafa Kemal'in askeriyiz' demesi, bırakın itibar ile ilgili bir tartışmayı, olmazsa olmazdır. Üzülerek şunu ifade etmek istiyorum ki, teğmenlerin sevinçlerini aileleri ile paylaştıkları ve ülkeye güven veren tavırları TSK açısından gurur vesilesidir. Ancak TSK'nın itibarını zedeleyen ise bu sürecin kamuoyundaki tartışma biçimi ve maalesef ki bu sürece ilişkin olarak yürütülen disiplin soruşturmasıdır. Bugün hukukçular olarak burada hukukun işlediğine şahit olmak istiyoruz. 85 milyonun kalbinin, ruhunun, gönlünün bizlerle birlikte burada olduğunu biliyoruz."

"Karar bugün açıklanmaz"

Kararın bugün açıklanıp açıklanmayacağının sorulması üzerine avukat Mustafa Güler, "Karar bugün açıklanamaz, bugün sadece duruşması yapılacak. Kararın açıklanması gerekçeli karar yazılıp Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) bu kararı onaylandıktan sonra olur. Buna ilişkin bir tarihi biz veremeyiz ama MSB size daha iyi, net bir bilgi verir" ifadelerini kullandı.

Teğmenlerin İhraç Süreci: TBB Başkanı Hukukun İşlediğine Dikkat Çekti
Kaynak: ANKA / Güncel
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