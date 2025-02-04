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Teğmenlerin ihraç kararının gerekçesi ortaya çıktı

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TSK'dan ihraç edilen 5 teğmene Yüksek Disiplin Kurulu kararının gerekçesi tebliğ edildi. Oy çokluğuyla alınan kararda, teğmenlerin, TSK'yı tartışılır hale getirerek, "toplumda ayrışmaya sebep oldukları" ve ordunun vatan millet Atatürk'e olan sevgisinden hiç şüphe duymayan millet nezdinde yıpranmasına neden oldukları belirtildi. Karar metninde yer alan Ebru Eroğlu detayı da dikkat çekti.

30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreni sonrasında teğmenlerin kılıç çatarak, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atmasının ardından başlatılan disiplin soruşturmasında beş teğmen, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma" cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun beş teğmen için verdiği, "Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası"nın gerekçesi, teğmenlere yazılı olarak tebliğ edildi.

"TSK MİLLET NEZDİNDE ZEDELENDİ"

47 sayfalık gerekçede, teğmenlerin, yemine ilişkin metnin okunmasını daha önceden planlandığının anlaşıldığı, disiplin amirleri tarafından talep reddedilmesine rağmen, tören sonrası dahi olsa emirlerin hilafında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarının millet nezdinde zedelendiği ifade edildi. Teğmenlerin eylemleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, toplumda ayrışma yaratan bir sonuca neden olduğu ifade edilen gerekçede, Ebru Eroğlu'nun, andın değiştirilmesine yönelik düzenlemeyi protesto etmek yönünde planlama yaparak, yönergeden kaldırılan andın okunmasında öncü rol oynadığı aktarıldı.

"SÖZÜN DEĞERİNİ AZALTAN BİR DAVRANIŞ"

Gerekçede, şunlar kaydedildi; "Somut olayın her biri tek tek değerlendirildiğinde TSK ve Harp Okulları'nın temel değerlerine ilişkin olan fiillerin tören günüden daha önceki günlerden başlayan süreç ve olayın oluş şeklinin toplumda karşıtlık hissi oluşturabilecek, Subay Andı olarak bilinen ve yönergeden kaldırılan andın içeriğindeki değerlerin dışlandığına dair algı yaratacak ve sonuç olarak TSK'nın tartışılmasına neden olabilecek protest bir davranış disiplinsizlik olarak kabul edilecektir. Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılığı ifade eden 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sözünü amacı dışında ve karşıtlık içeren protest bir eylemde kullanmak disiplinsizlik olacağı gibi sözün değerini de azaltan bir davranış olacaktır.

Böylelikle eylemler, TSK'yı tartışılır hale getirerek, toplumda ayrışmalara sebep olmuş ve ordunun vatan millet Atatürk'e olan sevgisinden hiç şüphe duymayan millet nezdinde yıpranmasına neden olmuştur. Söz konusu eylem toplumda asker yemininden vazgeçilmiş gibi TSK'ya olan güveni sarsar bir kanaat oluşmasına sebep olmuştur. Askeri tören alanında program dışı izinsiz olarak icra edilen fiilin askeri hizmete de olan olumsuz etkisi disiplinsizliğin işlendiği yer ve sonuçlarının TSK'ya menfi etkileri ile personelin eylem bütünlüğü içinde değerlendirildiğinde devletin ve TSK'nın itibarına zarar verecek nitelikte ağır disiplinsizlik teşkil eden bir eylem olduğu dikkate alınarak 6413 sayılı TSK Disiplin Kanununun 20/1. Maddesinin c fıkrası gereğince "hizmete engel davranışta bulunmak" disiplinsizliğini oluşturduğu kanaatine varılmıştır"

4 ÜYE KARŞI OY GEREKÇESİ YAZDI

Yüksek Disiplin Kurulunun 5 üyesinin oyçokluğuyla alınan karara 4 üye karşı oy gerekçesi yazdı. Karşı oy gerekçesinde, 30 Ağustos resmi töreninde de yürürlükteki yönergede yer alan andın okunduğu, resmi tören bitiminde söz konusu andın okunmayacağı yönünde malum ve muayyen hale getirilmiş hizmete ilişkin bir emrin bulunmadığı belirtildi. Resmi törenin bitiminde söylenen "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" söylemi ile okunan andın içeriğinin, Anayasa'nın 2. maddesi ile Harp Okulları Kanunu'nun maddeleri dikkate alındığında hukuka aykırılık teşkil etmediği aktarılan karşı oy yazısında, "bir önceki gece yapılan kutlamada bir kısım Harbiyelilerce söz konusu andın plansız şekilde de olsa okunması hususu birlikte ele alınıp değerlendirildiğinde, personelin eyleminin Devletin ve TSK'nın itibarına zarar verecek nitelikte tutum ve davranış veya ağır suç veya disiplinsizlik teşkil eden fiil olarak kabul edilemeyeceği ve buna bağlı olarak Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektirir 'Hizmete engel davranışlarda bulunmak' disiplinsizliğini de oluşturmayacağı" görüşüne yer verildi.

Karşı oy yazasında, "Aksi yöndeki kabulün orantılılık, gereklilik ve elverişlilik alt ilkelerini içeren 'ölçülülük' ilkesine uygun olamayacağı gibi hakkaniyete de uygun düşmeyeceği, bu nedenle personel hakkında Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerektiği vicdani kaanatinde olduğumuzdan aksi yöndeki sayın çoğunluğun görüşüne katılmadık" denildi.

Teğmenlerin ihraç kararının gerekçesi ortaya çıktı
Kaynak: ANKA / Güncel
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Yorumlar (62)

Haber YorumlarıVEFA:

Bu memlekette Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün adını duyunca, cin çarpmış dönen, keşke Yunan galip gelseydi diyen; riyakar, bir sürü bağnaz, yobaz var. Kimi kandırıyorsunuz siz!! ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ASKERLERİYİZ!!

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Haber YorumlarıSktgdn:

Ne mutlu Türküm diyene, Mustafa Kemal in askerleriyiz, bunuda böyle bilin

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Haber YorumlarıErol Birol :

ATATÜRK sevdalısı olmak ne zamandan beri ayrışma oluyor TÜRKİYE CUMHURİYETİ inde.

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Mustafa Kemal Atatürk’ün askerleriyiz Akplilere inat

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Haber YorumlarıEtna null:

Devletin askeri devlete kafa tutmamalı ön görülerek yapılmış bir eylem bariz provokasyon

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Haber Yorumlarımuratemre yılmaz:

Yooo bu kararla TSK güvenini ve itibarını kaybetti..Ataturk'ün çocuklariyiz demek suç oldu..Atatürk düşmanlığının TSK'da da olduğunu belgelemis oldu..Dosta güven düşmana korku veren o coşkuyla içimizdeki dusmanlarida iyice anlamış olduk..

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Haber YorumlarıDeniz Celik:

Nereden nereye mahvoldu ülke mahvettiler

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Haber YorumlarıMalatyalı:

Bu marsin akp ye karşı soyle digi algisi oldugundan ve Tek akp ve ekiplerinin zoruna gittiği için bu subaylar uzaklaştırıldı. AKP iktidardan gidince bunlarda geri gelir. Mahkemeler siyasi baski kararlardan dolayı gerçek karar veremediler. Ama birgun düzelir..

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Yorum Beğenme154
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Haber YorumlarıH.I null:

Bu haberi neden günlerce yazıyorlar, Ben vaktinden önce ezan okursam Müslümanlar oruçlarını açarlar ve oruçları bozulur, ben diyememki sadece Ezan okudum,ne var bunda diyemem ansildi herhalde ,

Yorum Beğen152
Yorum Beğenme83
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Haber YorumlarıYakup Başaran:

boş yapmışlar devrin adamı olmuşlar..Ama biteceğini unutmuşlar

Yorum Beğen102
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