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TDV, Ramazan Ayında Depremzedelere Yardımlarını Sürdürdü

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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan ayı dolayısıyla depremzedelere yardımlarını sürdürdü. TDV Genel Müdürü İzani Turan, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da deprem bölgesine öncelik verdiklerini ve yardımlarını 22 noktada iftar çadırları, alışveriş ve yardım kartlarıyla ulaştırdıklarını belirtti.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan ayı dolayısıyla bu yıl da yardımlarda önceliği depremzedelere verdi.

TDV Genel Müdürü İzani Turan yaptığı açıklamada, deprem bölgesinde ve Türkiye'de yardıma muhtaç kim varsa yardımına koştuklarını belirterek, geçen yıl ramazan yardımlarının tamamının başta deprem bölgesi olmak üzere ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını kaydetti.

Turan, "10 milyondan fazla kardeşimize milletimizin yardımlarını ulaştırdık. Bu sene de deprem bölgesine öncelik verdik ve 22 noktada iftar çadırı kurduk. Aynı zamanda alışveriş ve yardım kartlarıyla da ülkemizdeki depremzedeler ve ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarımızı ulaştırıyoruz." bilgisini verdi.

Deprem bölgesinde günlük 15 bin 900 kişilik iftarlık ikramında bulunduklarını aktaran Turan, şunları kaydetti:

"Deprem bölgesinde ikram ettiğimiz iftarlıkların yanında 1003 şubemiz, ülkemizin dört bir yanında 'İyilik Sofraları' kuruyor. Kurduğumuz bu sofralarda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız iftarlarını yapıyor. İftarlarımızın yanında şubelerimiz muhtaç ailelere alışveriş yardım kartı ve gıda kolisi dağıtarak ramazan ayında ihtiyaçlarını karşılıyor. Alışveriş kartı ve gıda paketleriyle muhtaçların ramazan ayını daha rahat bir şekilde geçirmesini sağlıyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

İzani Turan Alışveriş Türkiye Deprem İftar Güncel Haberler

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