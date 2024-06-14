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TDV Heyeti Endonezya'da Yardım Çalışmalarını Anlattı

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Kurban Bayramı yardımları kapsamında Endonezya'da bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyeti, Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan'ı ziyaret ederek, yardım çalışmaları hakkında bilgi verdi. Endonezya'daki kurban yardım organizasyonuyla ilgili detayları paylaşan TDV yetkilisi, 12 bölgede düzenlenecek organizasyonla 1200 büyükbaş kurban etinin ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını belirtti. Büyükelçi Küçükcan ise vakfın çalışmalarını takip ettiğini ve önemli bulduğunu ifade etti.

Kurban Bayramı yardımları kapsamında Endonezya'da bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyeti, Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan'ı ziyaret etti.

Ülkedeki yardım çalışmalarına katılan vakfın Endonezya Kurban Organizasyonu Sorumlusu Enes Topal, çalışmalar hakkında Küçükcan'a bilgi verdi.

Topal, Endonezya'daki kurban yardım çalışmaları kapsamında 12 bölgede organizasyon yapacaklarını belirterek, "Hayırseverlerimiz vakfımıza emanet ettiği 1200 büyükbaş kurban etlerini Endonezya'daki ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız." dedi.

Büyükelçi Küçükcan da vakfın çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade ederek, bu çalışmaların önemli olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Talip Küçükcan Kurban Bayramı Endonezya Türkiye Kurban Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

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