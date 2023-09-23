TDV, gelecek yılın ilk çeyreğinde Nijerya'da 40 su kuyusu açmayı planlıyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan, bugüne kadar Nijerya'da her birinden yaklaşık 10 bin kişinin faydalandığı 23 su kuyusu açtıklarını belirterek, gelecek yılın ilk çeyreğinde 40 su kuyusu daha açmayı planladıklarını bildirdi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan, bugüne kadar Nijerya'da her birinden yaklaşık 10 bin kişinin faydalandığı 23 su kuyusu açtıklarını belirterek, gelecek yılın ilk çeyreğinde 40 su kuyusu daha açmayı planladıklarını bildirdi.

Turan, TDV'nin inşa ettiği su kuyularının açılışı için bulunduğu Nijerya'da, vakfın Afrika'daki çalışmalarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Afrika ülkelerinde genel itibarıyla Müslümanların yaşadığı bölgelerde en temel ihtiyaçların karşılanmasında dahi birtakım sıkıntıların olduğunu belirten Turan, temaslarda bulunduğu Nijerya'yı, oldukça geniş coğrafyası ve nüfusuna rağmen, kapitalizm ve sömürgeciliğin birçok alanda geri planda bıraktığı yorumunu yaptı.

Öte yandan gördüğü bazı manzaraların ise kendisini oldukça mutlu ettiğini dile getiren Turan, Nijerya halkının bütün imkansızlıklara rağmen dinlerine, örf ve adetlerine çok bağlı olduklarını gözlemlediğini anlattı.

"Nijerya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tanımayan yok"

Turan, Nijerya'da Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tanınırlığının çok yüksek olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Nijerya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tanımayan yok. Yaptığı yardımlardan dolayı burada TDV'yi de tanıyorlar. Bu güzel bir şey ama Türkiye deyince hemen hemen herkesin gözleri bir ışıldıyor. Köylere giderken bize yapılan karşılamalar, insanların ilgisi, alakası ve dua edişleri beni çok mutlu etti. İnşallah gönüllerimizin iyice birbirine yaklaşmasından sonra biz Müslümanlar daha güçlü olacağız."

"TDV Afrika da dahil dünyanın farklı bölgelerinde yardım faaliyetleri yürütüyor"

Turan, TDV'nin Türk hayırseverlerin gönderdiği yardımlarla Afrika da dahil dünyanın farklı bölgelerinde yardım faaliyetleri yürüttüğünü aktardı.

Türkiye'nin her zaman Afrika'daki Müslümanların yanında olduğuna ve olmaya devam edeceğine işaret eden Turan, "Eğer burada (Afrika'da) bir gözyaşı varsa biz Türkiye'de gülmemeliyiz, bizim İslam anlayışımız bize bunu emrediyor, bizden bunu istiyor ve biz de yapmak zorundayız." ifadesini kullandı.

İzani Turan, vakfın 2016'dan beri Nijerya'da kurban ve gıda yardımı yaptığını aynı zamanda yetimlere yardım faaliyetleri yürüttüğünü belirtti.

Bugüne kadar Nijerya'da her birinden yaklaşık 10 bin kişinin faydalandığı 23 su kuyusu açtıklarını belirten Turan, gelecek yılın ilk çeyreğinde 40 su kuyusu daha açmayı planladıklarını bildirdi.

TDV'nin sloganının "iyilik yeryüzünde egemen oluncaya kadar" olduğunu anımsatan Turan, iyiler yeryüzünde egemenliği ele geçirinceye kadar çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.