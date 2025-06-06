TDV, Afganistan'da 8 Bin 400 Hisse Kurban Eti Dağıtacak

TDV, Afganistan'da 8 Bin 400 Hisse Kurban Eti Dağıtacak
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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kurban Bayramı'nda Afganistan'da 8 bin 400 hisse kurban etini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Gönüllüler, Kabil'deki hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), vekaletle kurban kesim organizasyonu Afganistan'da 8 bin 400 hisse kurban etini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Afganistan'a giden TDV gönüllüleri, başkent Kabil'deki Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği'nde bir araya geldi.

Daha sonra kurbanlık hayvanların satıldığı alana giden TDV gönüllüleri, satın alım işlemlerinin ardından kurbanların kesileceği hayvan pazarındaki mezbahada incelemelerde bulundu.

Afganistan'da 7 Haziran Cumartesi günü başlayacak Kurban Bayramı'nın ilk gününden itibaren 8 bin 400 hisse kurban eti ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

"Bütün hazırlıklarımız tamamlandı"

Din Hizmetleri Müşaviri Emrah Kandemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki hayırseverlerin vekaletle teslim ettikleri kurbanları Afganistan'ın beş ayrı bölgesinde keseceklerini söyledi.

Türkiye'den gelen heyetle kurbanlık hayvanların yaş ve sağlık kontrollerini yaptıklarını belirten Kandemir, "Bütün hazırlıklarımız tamamlandı. Kurbanlık hayvanların kesileceği mezbahalar hazır. Dağıtımlarımız planlandı. Kurban Bayramı'nı bekliyoruz. Bu vesileyle bağışta bulunan kardeşlerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel
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