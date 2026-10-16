TDT Astana'da 2027 Eylem Planı'nı kabul etti, medyada yapay zeka işbirliği güçlenecek

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Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman, üye ülkelerin medya alanında işbirliğini geliştirmeyi ve yapay zeka çağının getirdiği dezenformasyon gibi sınamalara karşı ortak çalışmalar yürütmeyi hedeflediklerini belirtti.

Kocaman, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen TDT Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Yetkililer 8. Toplantısını AA muhabirine değerlendirdi.

Bu yıl Kazakistan'ın Türkistan şehrinde gerçekleştirilen TDT Gayriresmi Zirvesinin ana gündem maddelerinden birinin dijital kalkınma ve yapay zeka olduğunu hatırlatan Kocaman, bu çerçevede çeşitli program ve projeler geliştirmeye başladıklarını söyledi.

Dijital kalkınma ve yapay zekanın ulaştırmadan medyaya kadar hemen her alanda etkisini gösterdiğine dikkati çeken Kocaman, "Medya sektöründe yapay zeka çağında işbirliğimizi nasıl geliştirebileceğimizi konuştuk. Yapay zeka birçok fırsatın yanı sıra çeşitli sınamaları da beraberinde getiriyor. Daha sofistike ve organize yalan haber ve dezenformasyonla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bu alanlarda işbirliğimizi nasıl geliştirebileceğimizi ve birbirimizin kapasitesinden nasıl yararlanabileceğimizi ele aldık." değerlendirmesinde bulundu.

2027 Eylem Planı kabul edildi

Toplantıda 2027 Eylem Planı'nın kabul edildiğini bildiren Kocaman, plan kapsamında yapay zeka çağında ortaya çıkan yeni sınamalara karşı medya alanında yürütülecek program ve projelere de yer verildiğini kaydetti.

Üye ülkelerin kabul ettiği eylem planı doğrultusunda 2027'de çeşitli program ve projelerin hayata geçirileceğini vurgulayan Kocaman, toplantıda Türkiye'nin yayıncı kuruluşlar arasında bir ağ oluşturulmasını önerdiğini ve bu önerinin üye ülkeler tarafından olumlu karşılandığını söyledi.

Ankara Zirvesi'nde medya işbirliği de gündemde olacak

Kocaman, bu yıl Ankara'da düzenlenecek TDT Zirvesinin de önemli bir buluşma olacağını söyledi.

Ankara Zirvesi'nin "Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" temasıyla gerçekleştirileceğini ifade eden Kocaman, medya alanındaki işbirliğinin de zirvede ele alınacak konular arasında yer alacağını kaydetti.

Kocaman, zirvede Astana'daki toplantının sonuçlarının devlet başkanlarına sunulacağını bildirdi.

Türkiye'nin zirve kapsamında önemli bir etkinliğe de ev sahipliği yapacağına dikkat çeken Kocaman, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca bir diyalog forumu düzenleneceğini aktardı.

Söz konusu foruma TDT üyesi ülkelerin medya sektörü temsilcileri ile medya kurum ve kuruluşlarının başkanlarının katılmasının öngörüldüğünü kaydeden Kocaman, dost ve kardeş olarak nitelendirdikleri diğer ülkelerden temsilcilerin de foruma davet edilmesinin gündemde olduğunu ifade etti.

Kocaman, forumun TDT'nin faaliyetlerinin değerlendirilmesine, farklı ülkelerin medya alanındaki tecrübelerinin paylaşılmasına ve teşkilatın program ve projelerinin uluslararası kamuoyuna tanıtılmasına katkı sağlayacağını belirterek Ankara Zirvesinin hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA