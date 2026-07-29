TDED Genel Başkanı Ekrem Erdem Samsun'daki genel kurula katılacak

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Samsun Şubesi, yeni dönem organlarını belirlemek ve faaliyetlerini değerlendirmek üzere olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, TDED Samsun Şubesi'nin genel kurulu 1 Ağustos Cumartesi günü saat 14.00'te İlkadım Belediyesi Acem Tekkesi Kültür Evi'nde düzenlenecek.

Kültürel mirasın korunması ve Türkçenin doğru kullanımı hususunda önemli çalışmalara imza atan derneğin kongresine, TDED Genel Başkanı Ekrem Erdem ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri de katılacak.

Samsun kültür-sanat camiasının da yoğun ilgi göstermesi beklenen organizasyonda, Genel Başkan Erdem bir selamlama konuşması yapacak.

Toplumda dil bilincinin yerleşmesini ve gelişmesini sağlamak, Türkçe hassasiyetini artırmak ve bu alanda çalışma yapanlara destek olmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren TDED, genel kurulda gelecek dönem planlamalarını da masaya yatıracak.

Kaynak: AA