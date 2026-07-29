Haberler

TDED Genel Başkanı Ekrem Erdem Samsun'daki genel kurula katılacak

TDED Genel Başkanı Ekrem Erdem Samsun'daki genel kurula katılacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Samsun Şubesi, yeni dönem organlarını belirlemek ve faaliyetlerini değerlendirmek üzere olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirecek.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Samsun Şubesi, yeni dönem organlarını belirlemek ve faaliyetlerini değerlendirmek üzere olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, TDED Samsun Şubesi'nin genel kurulu 1 Ağustos Cumartesi günü saat 14.00'te İlkadım Belediyesi Acem Tekkesi Kültür Evi'nde düzenlenecek.

Kültürel mirasın korunması ve Türkçenin doğru kullanımı hususunda önemli çalışmalara imza atan derneğin kongresine, TDED Genel Başkanı Ekrem Erdem ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri de katılacak.

Samsun kültür-sanat camiasının da yoğun ilgi göstermesi beklenen organizasyonda, Genel Başkan Erdem bir selamlama konuşması yapacak.

Toplumda dil bilincinin yerleşmesini ve gelişmesini sağlamak, Türkçe hassasiyetini artırmak ve bu alanda çalışma yapanlara destek olmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren TDED, genel kurulda gelecek dönem planlamalarını da masaya yatıracak.

Kaynak: AA
Muğla'da orman yangını! Devlet hastanesi boşaltılıyor, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı

Tatil cenneti yanıyor! Yollar kapatıldı, devlet hastanesi boşaltılıyor
Gözaltına alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak ifade: Makam odasında teslim etmiş

Bu sabah evinden alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak itiraf

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lüks otel odasından cezaevine! Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı

Lüks otel odasından cezaevine! Milletin parasıyla keyif çatıyordu

Türkiye’de yaşam süresi değişti: Kadınlar, erkeklerden daha uzun yaşıyor

Türkiye'de yaşam süresi değişti: Kadınlar daha uzun yaşıyor
Canlı yayında stüdyoyu terk etti! Hakaretler havada uçuştu

Canlı yayında büyük kavga! Hakaret yağdırıp stüdyoyu terk etti
Görüntü Türkiye'den! Elektrikli araç sahiplerini endişelendiren olay

Görüntü Türkiye'den! Elektrikli araç sahiplerini endişelendiren olay
Batman'daki katliamın perde arkası! Her şey bir yorumla başlamış

Batman'daki katliamın perde arkası! Her şey bir yorumla başlamış
İşten 10 dakika erken çıktı! Patronun attığı mesajı görünce şoke oldu

İşten 10 dakika erken çıktı! Patronun attığı mesajı görünce şoke oldu
Ünlü model kumsalda koşarken zor anlar yaşadı! Firikik vermekten kurtulamadı

Ünlü model kumsalda koşarken zor anlar yaşadı! Firikik vermekten kurtulamadı