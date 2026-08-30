Haberler

TCG Karşıyaka Gemisi Zafer Bayramı'nda İlk Kez Ziyarete Açıldı

TCG Karşıyaka Gemisi Zafer Bayramı'nda İlk Kez Ziyarete Açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait P-1206 TCG Karşıyaka gemisi ilk kez vatandaşların ziyaretine açıldı.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait P-1206 TCG Karşıyaka gemisi ilk kez vatandaşların ziyaretine açıldı. Bostanlı Vapur İskelesi'ne yanaşan gemiyi ziyaret edenler, askeri personelden gemi ve silah sistemleri hakkında bilgi aldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait P-1206 TCG Karşıyaka gemisi, ilk kez ziyarete açıldı. Bostanlı Vapur İskelesi'ne yanaşan P-1206 TCG Karşıyaka'nın, 2012 Tuzla sınıfı Karakol gemisi olduğu belirtildi. Ziyarete, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Karşıyaka Kaymakamı Özkan Demir, AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, Yeni Parti İzmir Milletvekilleri Murat Bakan, Seda Kaya Ösen ve gaziler katıldı. Askeri personel ziyaretçilere gemiyi gezdirerek bilgi verdi. Geminin akşam saat 17.00'a kadar vatandaşların ziyaretine açık olacağı belirtildi.

'MUTLULUK VE GURUR DUYDUM'

P-1206 TCG Karşıyaka gemisini ziyaret eden Tamer Kaplan (45), "Gemiyi gezdik ve gurur vericiydi. Böyle etkinliklerin daha çok olmasını isterim gücümüzü görmek isterim. Bu ziyaret 3-4 saat beklemeye değdi. Mutluluk ve gurur duydum" dedi.

Ziyaretçilerden Necmi Doğan (45) ise "Gemiyi çok beğendik ve gezerken duygulandık. Silah sistemlerinin çoğunun yerli üretim olduğunu öğrendik. Gemi içinde bize anlatıp bilgilendirdiler. Zafer Bayramında gezmek bizim için çok iyi oldu. Elektronik harp sistemlerinde bayağı ileriye gitmişiz. Bu seviyeler kadar gelmemiz bizim gurur duymamızı sağladı. Zafer Bayramı'nda bu ve bunun gibi etkinliklerin çoğalmasını diliyorum. Çocuklarımız içinde farklı, güzel bir etkinlik oldu" diye konuştu.

'İÇERİDE HEM DUYGULANIP HEM GÜLÜMSETİYOR'

Gemiyi ziyaret eden Sevilay Apaydın (43) da "Gemiyi beğenmemek mümkün değil. Duygularımızı anlatamıyoruz. Yaşayarak görmek gerekiyor. İçeride hem duygulanıp hem gülümsetiyor. Gurur duyduk. Ordumuz çok kuvvetli. Çocuklarımızın da çok hoşuna gitti. Biz böyle etkinlikleri takip ederiz. Atamızın, ordumuzun izinden gidiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Girne açıklarında batan gemide 7 kişi hayatını kaybetti

Girne açıklarında batan gemiden peş peşe acı haberler
Batman’da spor salonunda yangın: Yaklaşık 30 kişi mahsur kaldı

Spor salonunda yangın! Onlarca kişi içeride mahsur kaldı
Girne açıklarında batan gemiden kurtulan yolcudan vahim iddia: 'Geri dön' dedik, inatla dönmedi

Batan gemiden kurtulan yolcudan vahim iddia: İnatla dönmedi
Gemi faciasında kan donduran iddia: Üzerimize kapıyı kilitlediler

Faciadan kurtulan yolcunun anlattıkları dehşete düşürdü: Kapıyı...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir zamanlar Süper Lig'deydiler, şimdiyse iş ilanıyla kulüp başkanı arıyorlar

Geçmişte Süper Lig'deydiler, şimdi iş ilanıyla kulüp başkanı arıyorlar
Sezona fırtına gibi girdiler! 90. dakikada 1-0 olan maçın skoru inanılmaz

Sezona fırtına gibi girdiler! 90. dakikada 1-0 olan maçın skoru inanılmaz
Girne'deki facianın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama: Devletimizin tüm imkanları seferber edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Girne gemi faciasının ardından ilk sözler
Sofyan Amrabat imzayı attı! İşte yeni takımı

Yeni takımına imzayı attı
Siyaset dünyası Anıtkabir’de buluştu; tüm liderler aynı karede

Herkes aynı karede: Özel'in bakışlarına dikkat!
Rafael Leao transferi resmen bitti! Galatasaray maliyeti KAP’a bildirdi

Galatasaray’a dünya yıldızı! İşte bonservisi ve yıllık ücreti
İzlanda'da AB üyeliği referandumu! Sandıktan 'hayır' çıktı

Herkes ters köşe oldu! AB üyeliği için “Hayır” dediler