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Girne'de batan gemi için farklı senaryolar: Cisim çarptı iddiası gündemde

Girne'de batan gemi için farklı senaryolar: Cisim çarptı iddiası gündemde Haber Videosunu İzle
Girne'de batan gemi için farklı senaryolar: Cisim çarptı iddiası gündemde
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Girne açıklarında 267 yolcu ve mürettebatıyla alabora olan katamaran tipi yolcu gemisindeki faciada arama-kurtarma çalışmaları sürerken, geminin batış nedenine ilişkin dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, olumsuz hava şartlarının geride kaldığı bir anda meydana gelen kaza için gemiye yabancı bir cismin çarpmış olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını açıkladı.

  • Girne'den Mersin Taşucu'na giden katamaran tipi yolcu gemisi kalkıştan kısa süre sonra su alarak alabora oldu.
  • Gemideki 267 kişiden 7'si hayatını kaybetti, 237 kişi sağ kurtarıldı ve 23 kişi için arama çalışmaları sürüyor.
  • KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, geminin batış nedeninin araştırıldığını ve gemiye bir cisim çarpmış olabileceği iddiasının titizlikle incelendiğini açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne limanından Mersin Taşucu’na gitmek üzere hareket eden katamaran tipi yolcu gemisi, kalkıştan kısa bir süre sonra su alarak alabora oldu.

İçerisinde 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere toplam 267 kişinin bulunduğu gemide 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. 

Yürütülen yoğun çalışmalar sonucunda 237 kişiye sağ olarak ulaşılırken, kayıp olduğu değerlendirilen 23 kişiyi arama çalışmaları ise aralıksız sürüyor.

FACİADA "CİSİM ÇARPTI" İDDİASI

Geminin batış nedeni henüz resmi olarak kesinleşmezken, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. 

 KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı 

Bir gün önce olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlere izin verilmediğini ancak olay günü denizin elverişli olduğunu belirten Bakan Arıklı, "Geminin batma sebebinin ne olduğunu anlamak için araştırma yapmamız gerekiyor. Gemiye bir cismin çarpmış olabileceği yönünde de bir iddia var, bu ihtimali de titizlikle araştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

ARAMA-KURTARMA SEFERBERLİĞİ SÜRÜYOR

Kaptanın acil durum çağrısı üzerine KKTC ve Türkiye’den Sahil Güvenlik botları, helikopterler ve sivil tekneler bölgeye sevk edildi. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, tüm imkanların bölgedeki arama-kurtarma seferberliği için kullanıldığını bildirdi. Ekipler, kayıp 23 kişiye ulaşmak için denizden ve havadan tarama çalışmalarına devam ediyor.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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