'TCG IŞIN' GEMİSİ CANSIZ BEDENİ ÇIKARMAK İÇİN BÖLGEDE
Yalova'dan Bozcaada'ya açılan iş insanı Halit Yukay'ın 19 gün önce kaybolan cansız bedeni, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait 'TCG Işın' gemisi tarafından çıkarılmak üzere dalgıçlar tarafından yapılan çalışmalara katılmak için bölgeye geldi.
'TCG IŞIN' BÖLGEDE
Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın, 19 gün sonra 68 metre derinlikte ulaşılan cansız bedeninin çıkarılması için planlanan çalışmalara katılmak için bölgeye, Türk Deniz Kuvvetleri'nin iki kurtarma ve yedekleme gemisinden biri olan 'TCG Işın' gemisi geldi. Deniz Kuvvetleri dalgıçları, Yukay'ın cenazesini çıkarmak için çalışma başlattı.
Esra TÜRKER-Zehra BAYKAL-Zeki KARADENİZ/ERDEK (Balıkesir),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel