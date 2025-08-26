'TCG IŞIN' GEMİSİ CANSIZ BEDENİ ÇIKARMAK İÇİN BÖLGEDE

'TCG IŞIN' BÖLGEDE

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın, 19 gün sonra 68 metre derinlikte ulaşılan cansız bedeninin çıkarılması için planlanan çalışmalara katılmak için bölgeye, Türk Deniz Kuvvetleri'nin iki kurtarma ve yedekleme gemisinden biri olan 'TCG Işın' gemisi geldi. Deniz Kuvvetleri dalgıçları, Yukay'ın cenazesini çıkarmak için çalışma başlattı.

Esra TÜRKER-Zehra BAYKAL-Zeki KARADENİZ/ERDEK (Balıkesir),