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TCG Gemlik, Libya Deniz Kuvvetleri'ne eğitim verdi

TCG Gemlik, Libya Deniz Kuvvetleri'ne eğitim verdi
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Türk Deniz Görev Grubu'na bağlı TCG Gemlik fırkateyni, Libya-Türkiye iş birliği kapsamında 10-12 Ağustos'ta Libya Deniz Kuvvetleri personeline uygulamalı eğitimler sağladı. Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

(ANKARA) - TCG Gemlik fırkateyninde "Libya- Türkiye Eğitim, Yardımlaşma ve Danışmanlık Faaliyetleri" kapsamında, 10-12 Ağustos tarihlerinde Libya Deniz Kuvvetleri personeline uygulamalı eğitimler verdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Deniz Görev Grubu (TDGG) görevine devam eden TCG Gemlik fırkateyni, 'Libya-Türkiye Eğitim, Yardımlaşma ve Danışmanlık Faaliyetleri' kapsamında, Libya Deniz Kuvvetleri personeline uygulamalı eğitimler verdi" denildi.

Kaynak: ANKA
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