TCG Gemlik, Libya Deniz Kuvvetleri'ne eğitim verdi

(ANKARA) - TCG Gemlik fırkateyninde "Libya- Türkiye Eğitim, Yardımlaşma ve Danışmanlık Faaliyetleri" kapsamında, 10-12 Ağustos tarihlerinde Libya Deniz Kuvvetleri personeline uygulamalı eğitimler verdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Deniz Görev Grubu (TDGG) görevine devam eden TCG Gemlik fırkateyni, 'Libya-Türkiye Eğitim, Yardımlaşma ve Danışmanlık Faaliyetleri' kapsamında, Libya Deniz Kuvvetleri personeline uygulamalı eğitimler verdi" denildi.

Kaynak: ANKA