TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz, Bingöl'de vatandaşlarla bayramlaştı Açıklaması

BİNGÖL (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, "Türkiye çok şükür bütün bu coğrafyada, ateş çemberi içinde istikrar adası gibi duruyor, başka ülkelere de yardım ediyor." dedi.

Yılmaz, Ramazan Bayramı dolayısıyla Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Kargapazarı ve Dörtyol köylerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bayramlaştı.

Dörtyol köyünde konuşan Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının 2 yılda tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkilediğini söyledi.

Dünyada birçok büyük ekonominin küçüldüğünü, 2020 yılında Çin ile ilerleyebilen tek ülkenin Türkiye olduğunu ifade eden Yılmaz, "G20 içinde büyüyebilen iki ekonomiden biri Türkiye oldu. Bunu da tam bitirirken bu sefer kuraklıkla karşı karşıya kaldık. Geçen sene son yılların en büyük kuraklığını yaşadık ve çok şükür bu süreci de atlattık." diye konuştu.

"Türkiye ateş çemberi içinde istikrar adası gibi duruyor"

Libya, Karabağ, Katar ve Afganistan gibi dünyanın birçok yerinde Türkiye'nin mücadele içinde olduğunu dile getiren Yılmaz, böyle bir ortamda bile Türkiye'nin ayakta olduğunu, istikrarı sağladığını ve gücünü koruduğunu bildirdi.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa'da baktığımızda en tecrübeli, dirayetli liderlerden biri." diyen Yılmaz, bunun Türkiye için şans olduğunu aktardı.

Yılmaz, "Bugün vatanını terk edip başka ülkelere gitmek isteyen milyonlarca insan var. Suriyeli kardeşlerimiz var, Iraklı, Afganistanlılar var şimdi Ukraynalılar vatanını terk ediyor. Türkiye çok şükür bütün bu coğrafyada, ateş çemberi içinde istikrar adası gibi duruyor, başka ülkelere de yardım ediyor. Başka ülkelerin vatandaşlarına da destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Suriye'de briket evler yapıldığını, milyonlarca insana o çevrede destek verildiğini anlatan Yılmaz, bu kadar sıkıntıdan sonra Türkiye'nin önünde yeni bir dönem olduğunu belirtti.

Yılmaz, bu yeni dönemin yeni fırsatlar sunduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu dönemde güçlü ülkeler, daha da güçlenecek, ayakta kalacak. Ama birliğini, beraberliğini, istikrarını koruyamayan, güçlü olmayan ülkeler ise çok ciddi sıkıntılar yaşayacak. Bunu görüyoruz artık. Kurtlar sofrası diyelim. Böyle bir döneme girmiş bulunmaktayız. Bize laf üstüne laf koyanlar değil, taş üstüne taş koyanlar lazım. Sloganlarla, birtakım duygusal şeylerle bir yere gidemeyiz. İlimle, çalışmayla, emekle ve çoluk çocuğumuzu iyi yetiştirerek gideceğiz. Teknoloji ve ekonomi ile gideceğiz. Batılılar kendi içlerinde çok rahat ama Orta Doğu'ya gelince herkesi birbirine düşürmeye çalışıyorlar. Bu oyunlara gelmememiz lazım. Farklı diller konuşabiliriz, farklı renklerimiz olabilir, farklılıklarımız bizim için zenginliktir. Bu farklılıklar bizleri birbirimize düşürmemeli."

Yılmaz, ülkede son 20 yılda ana dil, inanç ve fikir hürriyeti konusunda sağlanan kazanımlara değindi.

Ziyaretlere, AK Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AK Parti İl Haşim Sağlar, Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, AK Parti İlçe Başkanı İlyas Bingöl, İl Genel Meclis üyesi İbrahim Tutar ve partililer katıldı.