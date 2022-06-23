TBMM Kit Komisyonu'nda 'İzmir Tarımı' Tartışması Çıktı, Atila Sertel Komisyonu İzmir'e Davet Etti

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) bilanço ve hesaplarının görüşüldüğü TBMM KİT Komisyonu toplantısında, İzmir'de uygulanan tarım modeli tartışma konusu oldu. AKP Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu'nun "İzmir Büyükşehir Belediyesi son zamanlarda tarıma ne gibi bir destek verdi? İzmir Büyükşehir Belediyesi mısır mı ekti, buğday mı ekti, arpa mı ekti? Ne ekti, onları bir ortaya çıkarın, biz de görelim" sözlerine yanıt veren CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, tüm komisyon üyelerini tarımsal kalkınmayı görmeleri için İzmir'e davet etti.

TBMM KİT Komisyonu'nda TMO'nun bilanço ve hesapları görüşüldü. Komisyon toplantısında, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentte uyguladığı tarım modeli tartışma konusu oldu. AKP Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, "İzmir Büyükşehir Belediyesi son zamanlarda tarıma ne gibi bir destek verdi? İzmir Büyükşehir Belediyesi mısır mı ekti, buğday mı ekti, arpa mı ekti? Ne ekti, onları bir ortaya çıkarın, biz de görelim" dedi. CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel ise tüm komisyon üyelerini tarımsal kalkınmayı görmeleri için İzmir'e davet etti. Sertel, şunları söyledi:

"ÜRETİM DESTEKLENDİ"

"Bizim İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu, yıllardır iktidara da örnek olan bir yolu açan bir belediye başkanıydı. Biz, çocukluğumuzda Amerikan süt tozu içerdik ya Türkiye'de gerçek anlamda sütü bütün ilkokul çocuklarıyla buluşturan ve bütün ilkokul çocuklarına süt içiren bir belediye başkanıydı. Bu, bir süre sonra iktidar tarafından benimsendi ve Türkiye'ye örnek oldu. Daha sonrasında, 1-5 yaş grubu çocuklarına, İzmir'deki herkese süt dağıtan İzmir Büyükşehir Belediyesi oldu. Bunu niye yaptı biliyor musunuz? Hem çocukların beslenmesi açısından hem de süt üretenlerin gelişmesi ve hayvancılığın geliştirilmesi açısından. Belediye tarafından Ödemiş'te, Tire'de, Bayındır'da, o bölgede yaşayan insanların ürettikleri süt gerçek fiyatının da üstünde satın alınarak hem çocuklara ücretsiz süt verildi hem de hayvancılık geliştirildi. Arkadaşlar gelsin, ben o bölgeyi gezdireyim, gözleriyle görsünler, yaşasınlar, oradaki insanları da dinlesinler. Bir dönem İstanbul'da önceki belediye başkanları Hollanda'dan lale getirirken bizim belediye başkanlığımız Bayındır'da çiçekçiliği destekledi ve çiçek üretiminde Türkiye'de bir numara haline geldik."

"GELİN, GÖRÜN, ÖRNEK ALIN"

İzmir'in tarımsal kalkınma projelerinin iktidar tarafından örnek alınması gerektiğini vurgulayan Sertel, "Eğer tarımdaki kalkınmayı görmek istiyorsanız ben sizi davet edeyim. Gelsin KİT Komisyonu, bir gezelim, ben size göstereyim, eğer hakikaten beğenmezseniz 'Eksik yapmışsınız, aksak yapmışsınız' deyin" diye konuştu.

Belediyenin çocuklara süt dağıtmasıyla birlikte bölgedeki süt üreticiliğinin de büyüdüğünü hatırlatan Sertel, şöyle devam etti:

"İzmir'de süt üretimi öylesine gelişti ki Türkiye'nin ünlü süt markaları geldiler, fabrikalar kurdular, süt üreticileri desteklendi. Şimdi, Büyükşehir Belediyesi her yıl İzmir'de ve çevresinde 1 milyon meyve fidanı dağıtıyor; çok örnek bir şeydir. Büyükşehir Belediyesi köylünün hayvan üretimine destek olsun diye koyun, keçi hatta manda dağıtıyor. Ben, o yüzden geldiğinde Tarım Bakanı'na, 'İzmir'e gel, bir örnek al, bir bak' dedim. Bakın, üretici kooperatiflerini destekliyor, orada kooperatiflerle üretim yapılıyor. Mesela kadınların kurduğu kooperatiflerde mantar üretimi yapılıyor ve gerçekten köylü kadınlar mantar üretiminden ailelerine gelir sağlıyor. Ayrıca peynir üretimi yapılıyor, fabrika kuruldu, fabrikalar oluştu; çok açık ve net. Arıcılığın geliştirilmesi için Büyükşehir Belediyesi her yıl kovan ve arı dağıtıyor. Ama Türkiye'de Konya Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi niye çocuklara süt dağıtmıyor? O çocukların süte ihtiyacı yok mu? Erzurum'daki süt üreticilerinin bu desteğe ihtiyacı yok mu? Niye Malatya Büyükşehir Belediyesi süt dağıtmıyor? Bunu sorun. Yani benim belediyem dağıtıyor, suçlu mu? Hayır hem üretici kazanıyor hem de çocuklar süt içiyor. Bunlar örnek; bu örnekleri alın."

ANKA / Güncel