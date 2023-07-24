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TBMM KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan Atabek, AA Sakarya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti

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TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyarette AA Bölge Müdürü Yücel Velioğlu'ndan kurum faaliyetleri hakkında bilgi alan Atabek, AA çalışanlarının bayramını kutladı. AA'nın Türkiye'nin köklü kuruluşlarından olduğunu belirten Atabek, kamunun haber almasına sundukları önemli katkıdan dolayı AA çalışanlarına teşekkürlerini iletti. Ziyaret sonunda Velioğlu, Atabek'e 'AA Yıllık 2022' kitabını hediye etti.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyarette AA Bölge Müdürü Yücel Velioğlu'ndan kurum faaliyetleri hakkında bilgi alan Atabek, AA çalışanlarının bayramını kutladı.

AA'nın Türkiye'nin köklü kuruluşlarından olduğunu belirten Atabek, kamunun haber almasına sundukları önemli katkıdan dolayı AA çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

Ziyaret sonunda Velioğlu, Atabek'e "AA Yıllık 2022" kitabını hediye etti.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Cebeci - Güncel

Çiğdem Erdoğan Atabek Milletvekili Sakarya Güncel Haberler

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