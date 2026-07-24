Haberler

Derya Yanık'ın dayısı toprağa verildi

Derya Yanık'ın dayısı toprağa verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık'ın 76 yaşındaki dayısı Mehmet Yanık, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi, Kadirli ilçesinde kılınan namazın ardından Yanıklar Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi. Vali, kaymakamlar ve belediye başkanlarının katıldığı törenin ardından taziyeler kabul edildi.

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık'ın 76 yaşında hayatını kaybeden dayısı Mehmet Yanık'ın cenazesi Kadirli ilçesinde toprağa verildi.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Yanık için Harkaçtığı Köyü Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, AK Parti Osmaniye Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık, Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu, Sumbas Kaymakamı Hakan Kara, Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, Sumbas Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa ve vatandaşlar katıldı.

İlçe Müftüsü Yakup Etik'in kıldırdığı namazın ardından Yanık'ın cenazesi köydeki Yanıklar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze töreninin ardından aile üyeleri taziyeleri kabul etti.

Kaynak: AA
Özgür Özel, Yeni Parti’nin genel başkanı seçildi

Yeni Parti’nin ilk seçimi! İşte genel başkanlığa getirilen isim
Özgür Özel başkanlığındaki Yeni Parti, Yargıtay resmi sitesine işlendi

Beklediği haber geldi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyon dolarlık teklifi elinin tersiyle itti! Mütevazi evini satmıyor

Milyon dolarlık teklifi elinin tersiyle itti! Mütevazi evini satmıyor
Oktay Saral'ın Yeni Parti'nin logosu için yaptığı yorum olay oldu

Cumhurbaşkanlığı'ndan Yeni Parti'nin logosu için olay benzetme

Miçotakis: Abartılı haberlerden yoruldum

Yunan başbakandan çarpıcı Türkiye çıkışı: Artık yoruldum
Sahte vekaletle 200 milyon liralık arsayı satmaya çalışan dolandırıcılar noterde yakalandı

200 milyon TL'lik vurgun noterden döndü! Tam satarken baskın yediler
İzmit Belediye Başkanı'nın şoföründen çarpıcı ifade: Poşette para hissettim

Tutuklanan belediye başkanını yakacak ifade: Poşeti kendisine verdim
Mine Tugay’dan tekne pozu: 48 yaşına rağmen genç görünümüyle dikkat çekti

Mine Tugay’dan tekne pozu: 48 yaşına rağmen genç görünümüyle dikkat çekti
Bakanlık, ünlü peynirciyle ilgili vahim iddiayı doğruladı

Bakanlık, ünlü markayla ilgili vahim iddiayı doğruladı