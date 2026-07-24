Derya Yanık'ın dayısı toprağa verildi
TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık'ın 76 yaşındaki dayısı Mehmet Yanık, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi, Kadirli ilçesinde kılınan namazın ardından Yanıklar Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi. Vali, kaymakamlar ve belediye başkanlarının katıldığı törenin ardından taziyeler kabul edildi.
TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık'ın 76 yaşında hayatını kaybeden dayısı Mehmet Yanık'ın cenazesi Kadirli ilçesinde toprağa verildi.
Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Yanık için Harkaçtığı Köyü Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, AK Parti Osmaniye Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık, Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu, Sumbas Kaymakamı Hakan Kara, Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, Sumbas Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa ve vatandaşlar katıldı.
İlçe Müftüsü Yakup Etik'in kıldırdığı namazın ardından Yanık'ın cenazesi köydeki Yanıklar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze töreninin ardından aile üyeleri taziyeleri kabul etti.