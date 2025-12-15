TBMM Genel Sekreterliği'nden "Stajyerlere Cinsel İstismar" Soruşturması Açıklaması: 3 Personelin Kamu Görevinden Çıkarılması Teklif Edildi

(TBMM) - TBMM Genel Sekreterliği, Meclis lokantasında stajyer olarak çalışan öğrencilere yönelik taciz iddialarına ilişkin yürütülen idari soruşturma kapsamında 3 personel hakkında kamu görevinden çıkarma, 2 personel hakkında disiplin cezası teklifi getirildiğini açıkladı. Genel Sekreterlik, idari soruşturma kapsamında elde edilen tüm bilgi ve belgelerin adli makamlarla paylaşıldığını, adli soruşturma sonucunda ise 4 personel hakkında tutuklama, 1 personel hakkında adli kontrol kararı verildiğini duyurdu.

TBMM Genel Sekreterliği, Meclis lokantasında stajyer olarak çalışan mesleki ve teknik lise öğrencisi kız çocuklarının TBMM personeli tarafından istismara maruz bırakıldığı iddialarının ardından adli ve idari soruşturmalara ilişkin açıklama yaptı.

Genel Sekreterlik açıklamasında, stajyerlere yönelik taciz iddialarına ilişkin idari soruşturmanın TBMM Başkanlığı makamının talimatları doğrultusunda titizlikle ve hızlı şekilde yürütüldüğü belirtildi. Soruşturma kapsamında yapılan tespitler doğrultusunda 3 personel hakkında kamu görevinden çıkarılma, 2 personel hakkında ise fiillerine uygun disiplin cezası teklifi getirildiği bildirildi.

Açıklamada, idari soruşturma neticesinde iki stajyerin TBMM mutfağında Eylül 2024'ten Haziran 2025'e kadar staj yaptığı, Meclis çalışanı H.İ.G. isimli aşçının 18 Haziran–1 Kasım 2025 arasında bir stajyere; İ.B. isimli aşçının ise 19–21 Temmuz 2025 arasında diğer stajyere anlık mesajlaşma uygulaması üzerinden yakınlaşma amaçlı taciz mesajları attığının tespit edildiği kaydedildi. İki personelin 4–5 Aralık 2025 tarihlerinde işten el çektirildiği aktarılan açıklamada, 11 Aralık 2025'te tamamlanan soruşturma sonucunda kamu görevinden çıkarılmalarının teklif edildiği ifade edildi.

4 personel hakkında tutuklama, 1 personel hakkında ise adli kontrol kararı verildi

Üçüncü bir stajyerin ise TBMM mutfağında Eylül 2025'te başladığı stajı sırasında Meclis çalışanı D.U. isimli aşçının sözlü ve fiziksel tacizlerine maruz kaldığı yönünde şikayetçi olduğu kaydedilen açıklamada, "Kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda 24 Eylül 2025 tarihinde Halkla İlişkiler Binası mutfağında diğer personellerin de yoğun olarak bulunduğu ve çalıştığı bir ortamda 13 dakika içerisinde üç kez fiziksel temasta bulunduğu görülmektedir. Çocuğun üstün yararı ve kamera kayıtlarına yansıyan fiziksel temaslar göz önünde bulundurularak D.U. öncelikle işten el çektirilmiş, 11Aralık 2025 tarihli soruşturma raporu ile de kamu görevinden çıkarılması teklifi getirilmiştir" denildi.

Açıklamada, R.Ç. isimli aşçı ile R.S. isimli aşçıbaşına yönelik taciz iddialarının doğrudan sübuta ermediği ancak kamu görevi sırasında itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlar kapsamında disiplin cezası teklif edildiği bildirildi.

Soruşturma kapsamında elde edilen tüm bilgi ve disiplin raporlarının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile paylaşıldığı belirtilen açıklamada, yürütülen adli soruşturma kapsamında 4 personel hakkında tutuklama, 1 personel hakkında ise adli kontrol kararı verildiği ifade edildi.

İdari soruşturma 20 Kasım'da başlatıldı

"Hepimizi üzen ve stajyerlerimiz ile ailelerini mağdur eden bu menfur hadisenin karşısında kararlı bir şekilde duracağımızın ve tekrarlanmaması adına her türlü idari tedbirleri almaya devam edeceğimizin herkes tarafından bilinmesini istiyoruz" denilen açıklamada, suç işlediği iddia edilen personelin konumuna, kıdemine ve unvanına bakılmaksızın her türlü idari tedbirlerin alınacağı vurgulandı.

Taciz iddialarının ardından konunun üzerinin kapatılmadığı, ilk şikayetin aile tarafından Genel Sekreterliğe iletildiği ve idari soruşturmanın 20 Kasım tarihinde başlatıldığı belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Öte yandan suça bulaşan, ahlaksızlık sergileyen az sayıdaki kişi nedeniyle ülkenin gözbebeği konumundaki TBMM'nin personelinin genelini töhmet altına alınmasını da büyük bir haksızlık olarak görmekteyiz. Görev ve sorumluluklarını hukuka ve iş ahlakına uygun şekilde yerine getiren Meclis çalışanlarımızın yanında durmaya ve TBMM'nin saygınlığını korumaya devam edeceğiz. Bu vesileyle birtakım çevrelerce bilinçli ya da bilinçsiz şekilde yapılan dezenformasyonların önüne geçebilmek adına şu hususları bir kez daha hatırlatmak isteriz.

"Başlangıçta tek şikayetçi varken soruşturmanın kapsamı genişletilerek 5 personel hakkında işlem yapılmıştır"

Taciz iddiaları kamuoyuna yansımasa konunun üzerinin kapatılacağı, herhangi bir işlem yapılmayacağı söylemleri gerçeği yansıtmamaktadır. Taciz iddiasıyla ilgili müşteki aile ilk olarak genel sekretere ulaşmıştır. Kendilerine verilen etkin soruşturma güvencesi çerçevesinde aile şikayet dilekçesini vermiş ve TBMM Başkanlık Makamının emriyle soruşturma derhal başlatılmıştır. Taciz iddiaları medyada ilk olarak 10 Aralık'ta yer almakla birlikte idari soruşturmanın başlatılma tarihi 20 Kasım'dır. Hakkında delil elde edilen üç personel 4-5 Aralık tarihinde işten el çektirilmiştir. Dolayısıyla konu medyadan öğrenilmemiş, tam aksine idari soruşturma kapsamındaki ifade alma vb süreçler nedeniyle medya konudan haberdar olmuştur. Başlangıçta tek şikayetçi varken soruşturmanın titizlikle yürütülmesi sonucunda diğer iki şikayetçiye de ulaşılabilmiş ve soruşturmanın kapsamı genişletilerek 5 personel hakkında işlem yapılmıştır. Disiplin soruşturması kapsamındaki bilgi ve belgeler adli makamlarla anında paylaşılarak adli sürecin önü açılmıştır. Bir stajyere 'iddialarını ispat etmeden konuşma' şeklinde telkinde bulunulduğuna yönelik suçlamalara ilişkin ayrı bir disiplin soruşturması devam etmektedir.

"2018 yılındaki hadise başka bir birimde görevli hizmetlinin stajyere fiziksel teması şeklinde gerçekleşmiştir"

Meclis'te tacizlerin sistematik şekilde 2018 yılından bu yana sürdürüldüğü söylemleri gerçeği yansıtmamaktadır. 2018 yılındaki hadise başka bir birimde görevli hizmetlinin stajyere fiziksel temas teşebbüsü şeklinde gerçekleşmiş ve yürütülen soruşturma sonucunda ilgili kişi kamu görevinden çıkarılmıştır. Gündemdeki vakayla suç mahalli, suçun işlenme biçimi, suçu işleyen personel gibi unsurlar açısından hiçbir benzerlik bulunmamaktadır. 7/24 esasına göre güvenlik kameraları ile izlenmekte olan ve kalabalık çalışma ortamı ile yoğun mesai sergilenen Meclis mutfağının kamera kayıtlarının geriye dönük incelenmesi sonucunda taciz iddialarına yönelik şüpheli tek durum tespit edilerek bahse konu soruşturmaya dahil edilmiştir.

"Elinde bilgi, belge veya emare olduğunu iddia edenlerin bir an evvel adli ve idari makamlara başvurmaları zorunluluktur"

Taciz vakalarının kapsamının açıklanandan çok büyük olduğu, tecavüz, kürtaj gibi durumların üzerinin kapatıldığı iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Öncelikle bilinmesi gereken husus müşteki stajyerler ve aileleri tarafından asla dile getirilmeyen bu tür iddialarla özellikle bu çocukların haklarının ihlal edildiğidir. Yürütülen idari soruşturma kapsamında bu şekilde bir bilgi/belge/emareye ulaşılmamıştır. Adli makamlarla yapılan görüşmelerde adli soruşturma aşamasında da bu iddiaları doğrulayacak herhangi bir bilgi/belge/emare olmadığı ifade edilmiştir. Ortada bir müşteki olmamasına, bu yönde adli ve idari makamlarda bir tespit bulunmamasına rağmen, mağdur, suçlu, fiil, yer, zaman açısından hiçbir bilgiye dayanmayan iddiaları ortaya atmak en hafif tabiriyle sorumsuzluktur. Şu hususun da altını çizmek gerekir ki; elinde bu yönde bir bilgi, belge veya emare olduğunu iddia eden ya da kamuoyunda bu iddiaları dillendiren kişilerin bir an evvel adli ve idari makamlara başvurmaları kanuni ve vicdani zorunluluktur.

"Soruşturmanın gizli kapaklı yürütüldüğü söylemleri gerçeği yansıtmamaktadır"

Soruşturmanın gizli kapaklı yürütüldüğü söylemleri gerçeği yansıtmamaktadır. TBMM Başkanlık Makamının talimatları ile titiz ve kapsamlı şekilde yürütülen soruşturma süreci ile ilgili olarak şeffaflık ilkesi gereğince TBMM Genel Sekreterliğince 10 Aralık'ta yapılan basın duyurusu ile soruşturma süreci ile bilgilendirme yapılmış, Disiplin soruşturmasının sonuçları 11 Aralık tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştır. Ayrıca siyasi parti gruplarımız ve KEFEK Komisyonumuz bilgilendirilmiş ve soruşturma sürecinde her türlü bilgi/belge paylaşımına açık olunduğu özellikle ifade edilmiştir. KEFEK Komisyonu içerisinde grubu bulunan siyasi partilerimizden birer üyeden oluşturulan İzleme Komitesi ile kapsamlı bir toplantı gerçekleştirilmiş, soruşturma kapsamındaki tüm bilgi ve belgelere erişimleri sağlanmıştır. İdari soruşturma kapsamında elde edilen tüm bilgiler adli makamlarla da paylaşılmıştır."