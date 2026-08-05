Başarır'dan fezleke yayınlarına tepki: Anayasa ve İçtüzük hiçe sayıldı

(TBMM) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında dün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından duyurulan fezlekelerin içeriğine ilişkin yapılan yayınların Anayasa ve Meclis İçtüzüğü'ne aykırı olduğunu belirterek Meclis'in konuya ilişkin tavır sergilemesini istedi. Başarır, "Masumiyet karinesini, Anayasa'yı ve İçtüzüğü bir kez bir kenara bırakırsak bu işin önünü alamayız" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında dün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından duyurulan fezlekelerin içeriğine ilişkin yapılan yayınlara ilişkin açıklama yaptı.

Başarır, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Dün gece saatlerinde Genel Başkanımız sayın Özgür Özel ve Malatya Milletvekilimiz hakkında bir savcılık tarafından düzenlenen fezlekenin Adalet Bakanlığı'na yollandığını öğrendik. Hemen hemen birçok milletvekilinin çeşitli sebeplerden dolayı fezlekeleri var. Takdir edersiniz ki, bu fezlekeleri danışmanlarımız bile dilekçeyle almak istediği zaman Karma Komisyon bizlere vermiyor. Ama dün özellikle basının bir bölümü daha Karma Komisyon'a gelmemiş fezlekeyle ilgili, içeriğiyle ilgili masumiyet karinesini, Anayasayı, Meclis İçtüzüğü'nü hiçe sayarak yayınlar yaptı, açıklamalar yaptı. Bu öncelikle parlamentonun hukukuna, milletvekillinin hukuki anayasal durumuna aykırı. Sizden talebimiz ara vererek Meclis Başkanıyla görüşmeniz, Meclis'in bu konuyla ilgili bir tavır sergilemesi ve tüm grup başkanvekillerinin bu konuda bir görüş vermesidir. Bakın Anayasa'yı, İçtüzüğü bir kez bir kenara bırakırsak bu işin önünü alamayız. Bir kez daha söylüyorum; birçok milletvekilinin fezlekesi var. Bu fezlekeleri ben gidip alamıyorum, ancak kendisi gidip alıp inceleyebiliyor ama daha buraya gelmeyen bir fezlekeyle dün bu ülke tanıştı. Talebimiz Meclis Başkanıyla bu konuyu görüşerek bir duruş sergilemeniz."

YARIN GENEL KURUL GÜNDEMİNDE

Başarır'ın konuşmasından sonra verilen aranın ardından TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, fezlekelerle ilgili konuyu Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşeceğini ve yarın Genel Kurul gündemine getirileceğini söyledi.

Kaynak: ANKA