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Cumhurbaşkanına suikast timinin son firarisi Burkay Karatepe tutuklandı

Cumhurbaşkanına suikast timinin son firarisi Burkay Karatepe tutuklandı Haber Videosunu İzle
Cumhurbaşkanına suikast timinin son firarisi Burkay Karatepe tutuklandı
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15 Temmuz’da Marmaris’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik suikast girişiminde yer alan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranan eski yüzbaşı Burkay Karatepe tutuklandı. Afyonkarahisar’da yakalanıp Muğla’ya getirilen Karatepe, ifadesinde "Suçum sabittir, pişmanım" diyerek "Selim" kod adını kullandığını, Pensilvanya'da Gülen ile görüştüğünü ve o gece koruma polislerine bizzat ateş açtığını itiraf etti. Hain darbeci tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik Marmaris’teki suikast teşebbüsünde yer alan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranan FETÖ üyesi eski yüzbaşı Burkay Karatepe tutuklandı. MİT'in yüz tanıma sistemi ve emniyet birimlerinin ortak operasyonuyla Afyonkarahisar’da yakalanan Karatepe, Muğla Terörle Mücadele (TEM) Şubesi’ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi. 

"İMAMIN TALİMATINA UYDUM" DEDİ, İTİRAFLARI SIRALADI 

Eski pilot yüzbaşı Burkay Karatepe’nin savcılık ve mahkemedeki sorgusunda çarpıcı detaylar ortaya çıktı. "Suçum sabittir, pişmanım" diyerek suçunu kabul eden Karatepe, örgüt içerisindeki gizli yapılanmaya dair önemli bilgiler verdi.

Terör örgütü bünyesinde "Selim" kod adını kullandığını açıklayan Karatepe, 2012 yılında ABD’deki bir askeri kurs esnasında Pensilvanya’ya geçerek örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile yüz yüze 10-15 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdiğini itiraf etti. Karatepe ayrıca, 15 Temmuz hain darbe gecesi Marmaris’teki otelde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma polislerine bizzat ateş açtığını da mahkeme huzurunda doğruladı.

MARMARİS SALDIRISI VE DAVA SÜRECİ 

Darbe gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otele düzenlenen saldırıda koruma polisi Mehmet Çetin ile polis memuru Nedip Cengiz Eker şehit düşmüştü. Saldırı sonrası ormanlık alana kaçan tim üyeleri 17 gün içinde yakalanmış, suikast timinin tek firari ismi olarak sadece Burkay Karatepe kalmıştı. 

Daha önce Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, aralarında eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, eski binbaşı Şükrü Seymen ve "Paşa" lakaplı eski astsubay Zekeriya Kuzu'nun da bulunduğu 31 sanığa 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. 

Kaynak: AA
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