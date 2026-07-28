Haberler

TBMM'de Yeni Dönem: YENİ Parti ile Siyasi Grup Sayısı 7'ye Yükseldi, Geçici Oturma Düzeni Uygulandı

TBMM'de Yeni Dönem: YENİ Parti ile Siyasi Grup Sayısı 7'ye Yükseldi, Geçici Oturma Düzeni Uygulandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YENİ Parti'nin kurulmasıyla TBMM'deki siyasi parti grup sayısı 7'ye çıktı. Genel Kurul, yeni dağılımla ilk kez toplanırken geçici oturma düzeni oluşturuldu. YENİ Parti AK Parti'nin yanında, CHP ise DEM Parti ile MHP grupları arasında yer aldı.

Haber: Erva GÜN

(TBMM) - YENİ Parti'nin kurulmasıyla birlikte TBMM Genel Kurulu, yeni siyasi dağılımla ilk kez toplandı. Birleşimde, siyasi parti grup sayısının 7'ye yükselmesi nedeniyle oluşturulan geçici oturma düzeni uygulanırken, YENİ Parti AK Parti'nin yanında, CHP ise DEM Parti ile MHP gruplarının arasında yer aldı.

YENİ Parti'nin kurulmasıyla birlikte TBMM'deki siyasi parti grup sayısının 7'ye yükselmesinin ardından Genel Kurul ilk kez yeni grup yapısıyla toplandı. Genel Kurul'a Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlık ediyor.

GEÇİCİ OTURMA DÜZENİ OLUŞTURULDU

YENİ Parti'nin kurulması ve TBMM'deki siyasi parti grup sayısının 7'ye yükselmesi üzerine Genel Kurul'da geçici oturma düzeni oluşturuldu. Buna göre YENİ Parti Grubu, Genel Kurul Salonu'nda AK Parti Grubu'nun yanında yer alacak. CHP için ise DEM Parti ile MHP gruplarının arasında yer belirlendi.

Adan, gündeme geçilmeden önce milletvekillerine yerinden söz verdi. AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, YENİ Parti'nin kuruluş sürecinde eski isimlerin yer aldığını ifade ederek, "CHP'de ne kadar eski milletvekili, ne kadar eski bürokrat varsa hepsi burada. Kimler var diye baktığımızda, 'Kimler yok ki' cinsinden. CHP eski Genel Başkanı, TDH eski Genel Başkanı, eski milletvekilleri, eski bakanlar, eski bürokratlar, eski parti değiştirenler, eski CHP üyeleri, eskiler saymakla bitmiyor. Eskiye rağbet olsaydı partinin adı 'yeni' olmazdı" dedi.

YENİ Parti ve CHP milletvekillerinin Yıldırım'ın konuşmasına tepki göstermesi üzerine TBMM Başkanvekili Adan, "YENİ Parti'ye de hayırlı olsun, Cumhuriyet Halk Partisi'ne de hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
Trump: Netanyahu savaşta kalmamı istiyor, İran anlaşma yapmazsa geri döner işi bitiririm

Netanyahu görüşmesine saatler kala Trump resti çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahbap'taki yolsuzluk için ilk sözler: Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahbap ve Haluk Levent için ilk sözler
Batman'daki katliamın perde arkası! Her şey bir yorumla başlamış

Batman'daki katliamın perde arkası! Her şey bir yorumla başlamış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zidane, Fransa'nın başına geçti! İlk maçı Türkiye'ye karşı Kocaeli'de

İmzayı attı! Zidane Türkiye'ye geliyor
Sıcaktan kavrulanlar dikkat! Tarih verildi, hava soğuyor

Sıcaktan kavrulanlar dikkat! Tarih verildi, havalar soğuyor
Yunanlılar Laz böreğini de çaldı! Verdikleri isme bakın

Yunanlılar bir lezzetimizi daha çaldı! Verdikleri isme bakın
Leao'dan Fenerbahçe için milyonların beklediği cevap geldi

Leao'dan milyonların beklediği cevap geldi
Ankara'yı karıştıran salgın iddiası: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer

Bir ilimiz diken üstünde: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer
CHP mi YENİ Parti mi? Erdal Beşikçioğlu safını belirledi

CHP mi YENİ Parti mi? Erdal Beşikçioğlu safını belirledi
Bu 3 ilde yaşayanlara müjde! Yol 2 saat 15 dakikaya düşüyor

Bu 3 ilde yaşayanlara müjde! Yol 2 saat 15 dakikaya düşüyor