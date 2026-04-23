TBMM Genel Kurulu, 23 Nisan Dolayısıyla Özel Gündemle Toplandı

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106'ncı yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında özel gündemle toplandı. Kabine üyelerinin ve yüksek yargı organlarının temsilcilerinin hazır bulunduğu oturumda, siyasi parti liderleri ve grup başkanvekilleri arasında bayram kutlama trafiği yaşandı. Genel Kurul kürsüsünden "yeni anayasa", "barış süreci", "terörle mücadele" ve "yargı bağımsızlığı" başlıklarında mesajlar verildi.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında açılan özel oturuma kabine üyeleri de katılım gösterdi. Genel Kurul salonunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Aktaş ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy hazır bulundu.

Oturumu ayrıca yargı, akademi ve bürokrasi dünyasından üst düzey isimler localardan takip etti. Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, YÖK Başkanı Erol Özvar, YSK Başkanı Ahmet Yener ve Türkiye Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca'nın yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin de izleyiciler arasındaydı. Meclis'in eski başkanlarından Cemil Çiçek ve Bülent Arınç ile eski Başbakan Binali Yıldırım da özel oturumu takip eden isimler arasında yer aldı.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, özel oturum için seçime katılan diğer siyasi partilerin genel başkanlarına ayrılan özel kısımdan görüşmeleri izledi. Ayrıca bakan yardımcıları, kamu kurumu başkanları, genel müdürler ve rektörler de özel oturumu localardan takip etti.

Özgür Özel siyasi parti gruplarıyla selamlaştı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Kurul Salonu'na girerken kendi partisinin milletvekilleri tarafından alkışlarla karşılanırken, kürsüye geçmeden önce Meclis'teki siyasi nezaket geleneğini sürdürdü. Özel, DEM Parti, MHP, Yeni Yol Grubu ve AK Parti sıralarına giderek tüm grup temsilcileriyle tek tek selamlaştı.

Meclis'teki diyalog trafiği sadece genel başkan düzeyinde kalmadı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Leyla Şahin Usta, Muhammed Emin Akbaşoğlu ve Bahadır Yenişehirlioğlu, oturum başlamadan önce muhalefet sıralarını ziyaret etti. AK Parti heyeti, DEM Parti, MHP, Yeni Yol ve CHP grubuna mensup milletvekilleriyle selamlaşarak bayram tebriklerini iletti.

Genel Kurul'un özel gündemli toplantısında, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un açılış konuşmasını yapmasının ardından, grubu bulunan ve grubu bulunmayan parti genel başkanları ile grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özel'den "butlan" tepkisi: Biz, boynumuzu veririz ama boyun eğmeyiz

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 23 Nisan'ın çocuklara ve tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesini temenni ederek, "Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu bilinciyle, milli ve manevi değerlerimize sıkı sıkıya bağlı kalarak, birlik ve beraberlik içinde daha güçlü yarınlara yürümeye kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise partisine "kapatma davası açılacağı" ve yargıda devam eden davada "butlan kararı verileceğine" ilişkin iddialara sert tepki gösterdi. Özel, "Bizi iyi tanıyın. Biz, boynumuzu veririz ama boyun eğmeyiz. Biz devleti kuran partiyiz. Bir avuç darbeciye teslim olmayız. Size saldırdıklarında da darbecilerin karşısındaydık. Bize saldırdıklarında da darbecilerin karşısındayız. Ateşle oynuyorlar. Ateşle oynayan elini yakar, ateşle oynayan evini yakar, yargıyla oynayan memleketin geleceğini yakar" dedi.

Akçay: "Terörsüz Türkiye hedefi Türkiye Yüzyılı'nın kilit taşıdır"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise, "Terörsüz Türkiye" hedefinin yalnızca bir güvenlik politikası değil, milli birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi açısından stratejik bir zorunluluk olduğunu vurgulayarak, iç cephenin sağlam tutulmasının bu hedefin temel şartı olduğunu ifade etti. Akçay, tarihsel tecrübelerin iç bütünlüğü zayıflayan toplumların dış tehditlere karşı direnç gösteremediğini ortaya koyduğunu belirterek, şunları söyledi:

"İşte bu bakımdan Terörsüz Türkiye hedefi Türkiye Yüzyılı'nın kilit taşıdır. Bu hedef yalnızca bir asayiş meselesi hiç değildir. Milli birlik, kardeşlik ve barışın tahkimi, demokrasi ve hukukun daha da gelişmesi, huzurun tesiri bakımından hayati değerdedir. Bu anlayışla ülkemiz kronikleşmiş prangalarından kurtulmak iradesini kuşanmıştır. Bu prangaları mutlaka kırıp atacağız."

Bakırhan'dan süreç için yeni adım talebi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının "Barışın Meclisi" olma potansiyeline sahip olduğunu belirterek, yürütülen sürece ilişkin yeni adımlar atılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu. Bakırhan, "Sayın Cumhurbaşkanı, barış şimdi ona vurulacak mührü bekliyor. İktidar olarak sorumluluk sizdedir. Süleyman sizsiniz, mühür sizdedir. Millet hazırdır, Türkiye hazırdır, tarih hazırdır. Şimdi barışı kurmanın tam zamanıdır. Bu Meclis, barışı kuran Meclis olsun. Bu onur nişanesiyle hatırlansın. Bu kuşak çocuklarına savaşı değil, barışı miras bıraksın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA