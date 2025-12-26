TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, İstanbul'da istişare toplantısı düzenledi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığında İstanbul'da istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Bağcılar Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda yapılan toplantıda konuşan Kasapoğlu, toplumsal bir konunun temsil edildiği önemli bir komisyon olduklarını belirterek, "Bizim için önemli olan, engelli vatandaşlarımızın bize doğrudan erişmesidir. Tüm kesimlerle doğrudan teması çok ama çok kıymetli buluyoruz. Yüz yüze görüşemediklerimizden yazılı bilgi talep ediyoruz. Bu çerçevede komisyon olarak çok önemli bir bilgi havuzuna eriştik." dedi.

Kasapoğlu, istişare toplantılarıyla her bölgedeki vatandaşların taleplerini dinleme fırsatı bulduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Her şehrin, her bölgenin farklı ihtiyaçları, farklı özellikleri var. Her kurumun farklı kapasitesi var. Bazı yerlerde çok özel erişilebilirlik örneklikleri, çok güçlü rehabilitasyon örneklikleri, çok ciddi istihdam mekanizmaları varken, bazı yerlerde aynı standartları göremeyebiliyoruz. O yüzden farklılıkları yerinde görmeden, muhataplarından bizzat dinlemeden doğru bir yol haritası yazamayacağımızdan bizzat yerinde olmak, yerinde görmek, konuşmak, dertleşmek bizim için çok kıymetli. Amacımız, herkes elinden geleni yapsın tarzı bir yaklaşım değil. Sorumlusu, takvimi, göstergesi, yönetimi ve izleme mekanizması belli olan bir sistem kurmak bizim temel amacımız. Çünkü bu alan sadece niyetle değil, sistemle ve standartla yönetilebilecek bir alan."

İstanbul Valisi Davut Gül de engelli bireylerin toplumsal hayata katılımlarının güçlendirilmesi, karşılaştıkları sorunların tespit edilmesi ve bu sorunlara kalıcı çözümler üretilmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Engellilerin hayatının kolaylaştırılmasıyla ilgili son 25 yılda önemli adımlar atıldığını, engelli bireylerin kamusal hayatta olabilmelerini sağlayacak politikaların hayata geçmesi gerektiğini dile getiren Gül, "Sosyal hayatta engellilerin karşılaştığı problemlerin çözümünde yerel yönetimler, vatandaşlarımız ve aileler hep birlikte hareket etmemiz gerekiyor. İnşallah bizlerde bu komisyondan çıkan raporların sonucunda engellilerin hayatını kolaylaştıracak adımların uygulayıcısı olacağız." diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan ise engelli bireylerin Türkiye'nin her yerinde ortak imkanlardan yararlanması için belediyelere ve valiliklere kendi güç ve imkanlarında bir şartname yazılması gerektiğini ifade etti.

Aslan, Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 7'sinin engelli olduğu bilgisini paylaşarak, "İBB'nin engelli hizmetleri olarak ulaşım, meslek eğitimi ve istihdam, işaret dili eğitimi ile yasal haklar danışmanlık hizmetini sağlıyoruz." dedi.

Toplantıda, eski Bağcılar Belediye Başkanı Feyzullah Kıyıklık, Tohum Otizm Vakfı AR-GE ve Projeler Koordinatörü Dr. Nursinem Şirin, Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü Boyraz, Türkiye Görme Özürlüler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Uğur İlhan'ın da aralarında olduğu çok sayıda STK temsilcisi konuşma yaptı.

"Bu konu 86 milyon vatandaşımızın konusu ve sorumluluğudur"

Toplantının ardından gazetecilere açıklamada bulunan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, saha odaklı bir komisyon olduklarını, tüm engel gruplarını kapsayan bir çalışma alanları bulunduğunu anlattı.

Kasapoğlu, tüm engel gruplarının sesini duyurmak ve hislerine tercüman olmak için yola çıktıklarını vurgulayarak, "Bu noktada var olan fotoğrafı en güzel şekliyle ortaya koyup yol haritasını da bu noktada net şekilde belirlemek istiyoruz. Bu konu sadece bugüne ait bir konu değil, dünün, bugünün, yarının konusu. Bu konu 86 milyon vatandaşımızın konusu ve sorumluluğudur. O yüzden biz bu konuya duyarlılıkla yaklaşıyoruz. Komisyon olarak sadece parlamento çatısı altında değil, ülkemizin her bir bölgesindeki durumu tespite yönelik en ciddi boyutta, en kapsayıcı şekliyle ortaya koymaya gayret gösteriyoruz." şeklinde konuştu.

Engelliler alanında faaliyet gösteren tüm sivil toplum kuruluşlarını kapsayan bir katılımcı profiliyle istişare toplantılarını yaptıklarını belirten Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnanıyorum ki bundan sonraki süreçte engelliliğe dair konuların geliştirilmesi, hizmet standartlarının yükseltilmesi ve yeni birtakım çalışmaların yapılması noktasında bu komisyonun en önemli çalışmalarından biri bu bölge istişare toplantılarıdır. Çarşıda, pazarda, okulda, ibadethanede, üniversitede, spor salonunda, havuzda, iş yerinde, ofiste, fabrikada, her nerede hayat varsa, her nerede yaşam alanı varsa o yaşam alanında bu noktada erişilebilirliğin ve kapsayıcılığın olması gerekiyor. Ülkemizin elbette engelliler noktasında attığı büyük adımlar, büyük çabalar, devrimler, gelişmeler var ama gelinen noktada bunları hep birlikte daha yüksek noktalara, daha yüksek standartlara, daha kapsayıcı erişebilir hizmet imkanlarına dönüştürmemiz gerekiyor."

Etkinliğin ardından komisyon üyeleri, Haypader Özel Eğitim Uygulama Okulu, Bağcılar Belediyesi ile İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek bilgi aldı.