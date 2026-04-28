TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: "Ürdünlüler Hicaz Demir Yolu'nu sabırsızlıkla bekliyor"

TURGUT ALP BOYRAZ/MUHAMMED SEMİZ - TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Ürdün'deki temaslarında yeni Hicaz Demir Yolu projesinin en sıcak gündem ve bu projenin hayata geçirilmesi konusunda büyük sabırsızlık olduğunu gözlemlediklerini söyledi.

Oktay, Ürdün temasları çerçevesinde, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Ürdün Temsilciler Meclisi Başkanı Mazin el-Kadı, Ürdün Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Heysem ez-Ziyadin ile görüşmeler gerçekleştirdi.

TBMM Dışişleri Komisyonunda yer alan AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun da Oktay'a temasları sırasında eşlik etti.

Oktay, Ürdün parlamentosundaki görüşmeleri ve Amman'daki diğer temaslarını AA muhabirine değerlendirdi.

Bölgedeki son gelişmelerin ve Körfez'deki krizin Hicaz Demir Yolu projesini cazip bir alternatif güzergaha çevirdiğine işaret eden Oktay, "projenin bir ihtiyaçtan da öte gereklilik haline geldiğini" vurguladı.

Ürdün'deki temaslarında en sıcak gündemin Hicaz Demir Yolu projesi olduğunu aktaran Oktay şunları kaydetti:

"Hemen hemen tüm görüşmelerimizde; hükümet ve parlamento kanadının yanı sıra sivil toplum kuruluşları, iş dünyası ve üniversiteler dahil görüştüğümüz tüm kesimlerde Hicaz Demir Yolu projesinin Ürdün'de sıcak bir gündem ve bir an önce hayata geçirilmesi noktasında büyük bir sabırsızlık olduğu izlenimi edindik."

Hicaz Demir Yolu projesi tarihi ve manevi açıdan da son derece kıymetli

Oktay, Hicaz Demir Yolu projesinin kuzey-güney hattı bağlantısının yanı sıra Çin'den Avrupa'ya kadar bir bağlantıya da ekleneceğini kaydetti.

Projenin ticari açıdan çok önemli olduğunu vurgulayan Oktay, ayrıca tarihi ve manevi açıdan da son derece kıymetli olduğunu dile getirdi.

Türkiye, Suriye ve Ürdün güzergahının İskenderun ve Akabe limanları arasındaki bir bağlantıyla farklı bir boyut kazanabileceğine işaret eden Oktay, şöyle devam etti:

"Türkiye ile Suriye'nin ilişkileri şimdi yeni döneminde ne kadar sıcaksa, Ürdün ve Suriye ilişkileri de bir o kadar sıcak. Amman'dan çıktığınızda Antep'e ulaşmanız, Hatay'a ulaşmanız, altyapının güçlü olduğu bir ortamda kara yoluyla 5-6 saatte çok rahat olabilecek durumda.

Dolayısıyla Hicaz Demir Yolu'yla bu daha farklı bir boyut kazanacak. İskenderun başta olmak üzere birçok limanımızdan çok hızlı bir şekilde (Kızıldeniz'deki) Akabe Limanı ile bir deniz bağlantısallığı gerçekleştirilebilir."

Katar, Suudi Arabistan, Ürdün ve Suriye üzerinden Türkiye'ye bağlanacak olası bir enerji hattının hem Ürdün hem Türkiye'ye enerji açısından da katkı sunacağını ifade eden Oktay, bu durumun Ürdün'ün de enerji noktasındaki kendi ihtiyaçlarını karşılamasına katkıda bulunacağını söyledi.

Komisyon Başkanı Oktay, Türkiye'nin enerjide bağlantı noktası olma projesine de ciddi katkı sağlayacağı değerlendirmesinde bulundu.

"İsrail komşularının istikrarsızlığı üzerinden kendine istikrar sağlamaya çalışıyor"

Oktay, İsrail'in Ürdün dahil bölgedeki tüm ülkeleri etkileyen yayılmacı politikası hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in durmayacağını, komşularına saldırmak için yeni bahaneler üreteceğini, asıl amacının kendi topraklarını ve sınırlarını genişletmek ve komşularının istikrarsızlığı üzerinden kendisine bir güvenlik ve istikrar sağlamak olduğunu görüyoruz."

İsrail'in bölgedeki politikasında dışarıdan destek aldığını, bölge ve İslam ülkelerinin zaaflarından yararlandığını söyleyen Oktay, "Komşularının istikrarsızlığından istikrar ve güvenlik sağlayacağını düşünen İsrail'in aslında kendi halkına ve kendi güvenliğine zarar verdiğinin bir an önce farkına varması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Ürdün'le serbest ticaret anlaşması konusunu ısrarla gündeme getirdik"

Okay, Türkiye ve Ürdün arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 2 milyar dolar olduğunu hatırlatarak Türk firmaların Ürdün'deki yatırımlarının ciddi rakamlara ulaştığını belirtti.

Ürdün temasları sırasında serbest ticaret anlaşması konusunu ısrarla gündeme getirdiklerini aktaran Oktay, "Biliyorsunuz daha önce serbest ticaret anlaşması imzalamıştık Ürdün'le. İki ülke arasındaki ticaret hacmindeki dengesizlik dolayısıyla bu durmuştu." dedi.

Başkan Oktay, "Türkiye'nin ticaret hacmi fazla olabilir ama bu dengeyi gerekirse yatırımlarla kapatmaya çalışalım. Ürdün'deki toplam Türk yatırımları 300 milyon dolar. Şimdi sadece bir firmamız 400 milyon dolarlık Ürdün'e yeni bir yatırım yapacak." diye konuştu.

Oktay, Ürdün'deki temaslarına dair sözlerini şöyle tamamladı:

"Son derece pozitif bir gündem vardı burada. Türkiye-Ürdün ilişkileri ile ilgili ve bölgesel konularla alakalı Dışişleri Komisyonu olarak arkadaşlarımızla birlikte katkı vermeye çalıştık.

Türkiye'den milletimizin selamını getirdik. Cumhurbaşkanımızın selamını getirdik ve buradan da aynı samimi selamları milletimize getiriyoruz."